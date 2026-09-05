Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Рассказываем, какие жилищные программы — сертификаты, компенсация за аренду и льготные кредиты — доступны военным и их семьям и как их оформить.

Жилищные программы в Киевской области для военных и их семей снова в центре внимания. Столица вместе с областью уже в сентябре могут получить статус прифронтовых территорий — об этом сообщает Life.Киев со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко. Для военнослужащих главным остается вопрос жилья, поэтому напоминаем, какие сертификаты, компенсации и льготные кредиты доступны сейчас.

Статус прифронтовой территории сам по себе не означает автоматического увеличения жилищных выплат — для каждого вида поддержки нужна отдельная правительственная программа. Вместо этого военные уже имеют несколько работающих механизмов: жилищные сертификаты, компенсацию за поднаем жилья, квартирный учет и льготную ипотеку "єОселя".

Льготный кредит "єОселя": 3% годовых

Для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, полиции и других силовых структур действует льготная ипотека под 3% годовых. Кредит дают на срок до 20 лет, а первый взнос составляет от 20% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита в столице и крупных городах — 6 миллионов гривен, что позволяет приобрести квартиру в Киеве или области.

Компенсация за аренду жилья

Военные, которые не обеспечены служебным жильем, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию за поднаем квартиры. Ее размер зависит от звания, количества членов семьи и населенного пункта: в Киеве применяют самые высокие коэффициенты, поэтому выплата здесь больше, чем в других городах.

Жилищные сертификаты и очередь на квартиру

Отдельный путь — квартирный учет. Военные, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, становятся в очередь, а те, кто находится на учете длительное время, могут получить жилищный сертификат или денежную компенсацию для самостоятельной покупки жилья вместо ожидания квартиры от государства.

Как оформить льготный кредит

Заявку на "єОселю" подают через приложение "Дія" или банк-партнер программы. Нужны паспорт, ИНН, справка о доходах и документ, подтверждающий статус военнослужащего. Банк проверяет платежеспособность и заключает договор, после чего деньги перечисляют продавцу жилья.

Как получить компенсацию за аренду

Для этого подают рапорт на имя командира воинской части. К рапорту прилагают договор аренды жилья, справку о составе семьи и документы, подтверждающие отсутствие служебного жилья. Выплату начисляют ежемесячно вместе с денежным довольствием.

Куда обращаться по квартирному учету

Для постановки на квартирный учет обращаются в жилищную комиссию части. После проверки документов военного вносят в очередь; при наличии права на жилищный сертификат его оформляют через уполномоченные органы Минобороны.