Жилищные программы в Киевской области для военных и их семей снова в центре внимания. Столица вместе с областью уже в сентябре могут получить статус прифронтовых территорий — об этом сообщает Life.Киев со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко. Для военнослужащих главным остается вопрос жилья, поэтому напоминаем, какие сертификаты, компенсации и льготные кредиты доступны сейчас.

Статус прифронтовой территории сам по себе не означает автоматического увеличения жилищных выплат — для каждого вида поддержки нужна отдельная правительственная программа. Вместо этого военные уже имеют несколько работающих механизмов: жилищные сертификаты, компенсацию за поднаем жилья, квартирный учет и льготную ипотеку "єОселя".

Льготный кредит "єОселя": 3% годовых

Для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, полиции и других силовых структур действует льготная ипотека под 3% годовых. Кредит дают на срок до 20 лет, а первый взнос составляет от 20% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита в столице и крупных городах — 6 миллионов гривен, что позволяет приобрести квартиру в Киеве или области.

Компенсация за аренду жилья

Военные, которые не обеспечены служебным жильем, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию за поднаем квартиры. Ее размер зависит от звания, количества членов семьи и населенного пункта: в Киеве применяют самые высокие коэффициенты, поэтому выплата здесь больше, чем в других городах.

Жилищные сертификаты и очередь на квартиру

Отдельный путь — квартирный учет. Военные, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, становятся в очередь, а те, кто находится на учете длительное время, могут получить жилищный сертификат или денежную компенсацию для самостоятельной покупки жилья вместо ожидания квартиры от государства.

Жилищные сертификаты для военных: компенсация за уничтоженное жилье

Как оформить льготный кредит

Заявку на "єОселю" подают через приложение "Дія" или банк-партнер программы. Нужны паспорт, ИНН, справка о доходах и документ, подтверждающий статус военнослужащего. Банк проверяет платежеспособность и заключает договор, после чего деньги перечисляют продавцу жилья.

Как получить компенсацию за аренду

Для этого подают рапорт на имя командира воинской части. К рапорту прилагают договор аренды жилья, справку о составе семьи и документы, подтверждающие отсутствие служебного жилья. Выплату начисляют ежемесячно вместе с денежным довольствием.

Куда обращаться по квартирному учету

Для постановки на квартирный учет обращаются в жилищную комиссию части. После проверки документов военного вносят в очередь; при наличии права на жилищный сертификат его оформляют через уполномоченные органы Минобороны.