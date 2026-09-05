Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 6 по 12 вересня показує стрімкі перепади температур: від +17° на початку тижня до +26° у четвер, 10 вересня, з перепадом до 9° за тиждень.

Прогноз погоди на початок вересня у Київській області вже попереджав про мінливу погоду, а новий тиждень з 6 по 12 вересня принесе жителям регіону ще більш відчутні перепади температур — від +17° до +26°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься від +17° до +26°, а вночі — від +11° до +17°.

У неділю, 6 вересня, повітря прогріється лише до +17°, вночі температура опуститься до +14°. Хмарність очікується мінлива, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до +20° вдень, а вночі опустяться до +12°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, вдень очікується +21°, вночі — прохолодніше, до +11°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, температура вдень підніметься до +25°, вночі втримається на позначці +13°. Хмарність мінлива, без опадів.

У четвер, 10 вересня, синоптики очікують пік тепла — до +26° вдень, вночі повітря охолодиться до +16°. Небо залишиться малохмарним, опадів не буде.

У п’ятницю, 11 вересня, вдень +24°, вночі +17°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, температура вдень опуститься до +23°, вночі втримається на +17°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 10 вересня, з температурою +26°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, коли повітря прогріється лише до +17°. Перепад температур за тиждень становить 9°. Опади синоптики прогнозують у неділю, 6 вересня, та суботу, 12 вересня.

У дні з можливими опадами — неділю, 6 вересня, та суботу, 12 вересня, — варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі. У теплі дні середини тижня, коли повітря прогріється до +25...+26°, синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. Через відчутний перепад температур між днями варто одягатися за принципом «капусти», особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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