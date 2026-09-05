Через збої в реєстрі «Оберіг» українці, яких раніше зняли з військового обліку, раптом знову бачать себе військовозобов'язаними в «Резерв+». Юристи пояснили, як скасувати таке поновлення без суду та в яких випадках доведеться звертатися до адмінсуду.

Військовий облік в Україні та помилки ТЦК знову нагадують про себе: через збої в реєстрі «Оберіг» люди, яких раніше законно зняли з обліку, раптом знову бачать себе військовозобов'язаними в застосунку «Резерв+». Юристи радять не поспішати одразу подавати позов, а спершу вимагати від територіального центру комплектування письмового виправлення помилки.

Чому ТЦК «повертає» на облік без причин

Такі ситуації виникають регулярно навіть у тих, хто вже досяг граничного віку перебування в запасі або кого військово-лікарська комісія визнала повністю непридатним до служби. Як пояснили юристи порталу Asap Advokat (їх цитує Новини.LIVE), основних причин «воскресіння» статусу військовозобов'язаного зазвичай три:

технічні помилки під час синхронізації паперових карток із реєстром «Оберіг»;

безпідставне ручне внесення даних співробітниками ТЦК та СП;

невідповідність між старими довідками та новими електронними системами.

Чому не варто ігнорувати помилку

Поява активного статусу в смартфоні сама собою не скасовує законного права людини на звільнення від служби. Однак ігнорувати збій небезпечно: це загрожує ускладненнями під час вручення повісток або вуличних перевірок ТЦК, коли доведеться пояснювати, чому в реєстрі раптом «сплив» неактуальний запис.

Спершу — вимога до ТЦК, а не суд

Юристи категорично не радять одразу подавати позов до окружного адміністративного суду. Будь-якому судовому розгляду має передувати спроба розв'язати питання безпосередньо з ТЦК: саме письмова відповідь центру або його мовчання стануть головним доказом для Феміди, якщо справа туди все ж дійде.

Як скласти заяву, щоб ТЦК скасував поновлення

Для досудового врегулювання потрібно направити до ТЦК офіційну заяву — замовним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. У тексті звернення варто:

детально описати, коли і на якій підставі відбулося виключення з обліку;

додати перелік підтвердних документів — рішення ВЛК, військовий квиток із відмітками;

вказати дату, коли ви виявили неактуальний статус у реєстрі;

вимагати офіційних пояснень щодо причин поновлення;

закликати виправити помилку та повторно виключити вас із бази «Оберіг».

Що робити, якщо ТЦК ігнорує вимогу

Якщо в центрі відмовляються коригувати дані або просто не відповідають на звернення — час іти до окружного адміністративного суду. У позовній заяві слід вимагати визнати дії ТЦК протиправними, скасувати рішення про повторну постановку на облік і зобов'язати виправити дані в електронному реєстрі.

Під час розгляду судді ретельно перевірять законність підстав, якими керувався ТЦК. Окремо юристи нагадують: людей із третьою групою інвалідності не можуть мобілізувати, і проходити ВЛК вони не зобов'язані — навіть якщо система військового обліку ще «не бачить» цих даних. Утім, фахівці радять не відкладати справу й оформити відстрочку офіційно: особисто йти для цього до військкомату зовсім не обов'язково.

Головне — зафіксувати помилку письмово: документальний слід від ТЦК стане ключем і до швидкого виправлення запису в реєстрі, і до виграшної позиції в суді, якщо без нього не обійдеться.

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