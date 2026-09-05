Из-за сбоев в реестре «Оберег» украинцы, которых ранее сняли с воинского учета, вдруг снова видят себя военнообязанными в «Резерв+». Юристы объяснили, как отменить такое восстановление без суда и в каких случаях придется обращаться в админсуд.

Воинский учет в Украине и ошибки ТЦК снова напоминают о себе: из-за сбоев в реестре «Оберег» люди, которых ранее законно сняли с учета, внезапно снова видят себя военнообязанными в приложении «Резерв+». Юристы советуют не спешить сразу подавать иск, а сначала требовать от территориального центра комплектования письменного исправления ошибки.

Почему ТЦК «возвращает» на учет без причин

Такие ситуации возникают регулярно даже у тех, кто уже достиг предельного возраста пребывания в запасе или кого военно-врачебная комиссия признала полностью негодным к службе. Как объяснили юристы портала Asap Advokat (их цитирует Новини.LIVE), основных причин «воскрешения» статуса военнообязанного обычно три:

технические ошибки при синхронизации бумажных карточек с реестром «Оберег»;

безосновательное ручное внесение данных сотрудниками ТЦК и СП;

несоответствие между старыми справками и новыми электронными системами.

Почему не стоит игнорировать ошибку

Появление активного статуса в смартфоне само по себе не отменяет законного права человека на освобождение от службы. Однако игнорировать сбой опасно: это грозит осложнениями при вручении повесток или уличных проверках ТЦК, когда придется объяснять, почему в реестре внезапно «всплыла» неактуальная запись.

Сначала — требование к ТЦК, а не суд

Юристы категорически не рекомендуют сразу подавать иск в окружной административный суд. Любому судебному разбирательству должна предшествовать попытка решить вопрос непосредственно с ТЦК: именно письменный ответ центра или его молчание станут главным доказательством для Фемиды, если дело все же дойдет до суда.

Как составить заявление, чтобы ТЦК отменил восстановление

Для досудебного урегулирования необходимо направить в ТЦК официальное заявление — заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В тексте обращения следует:

подробно описать, когда и на каком основании произошло исключение из учета;

приложить перечень подтверждающих документов — решение ВВК, военный билет с отметками;

указать дату, когда вы обнаружили неактуальный статус в реестре;

требовать официальных объяснений относительно причин восстановления;

призвать исправить ошибку и повторно исключить вас из базы «Оберег».

Что делать, если ТЦК игнорирует требование

Если в центре отказываются корректировать данные или просто не отвечают на обращение — пора обращаться в окружной административный суд. В исковом заявлении следует требовать признать действия ТЦК противоправными, отменить решение о повторной постановке на учет и обязать исправить данные в электронном реестре.

В ходе рассмотрения судьи тщательно проверят законность оснований, которыми руководствовался ТЦК. Отдельно юристы напоминают: людей с третьей группой инвалидности не могут мобилизовать, и проходить ВВК они не обязаны — даже если система воинского учета еще «не видит» этих данных. Впрочем, специалисты советуют не откладывать дело и оформить отсрочку официально: лично идти для этого в военкомат совсем не обязательно.

Главное — зафиксировать ошибку письменно: документальный след от ТЦК станет ключом и к быстрому исправлению записи в реестре, и к выигрышной позиции в суде, если без него не обойтись.

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