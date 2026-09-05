Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 6 по 12 сентября показывает резкие перепады температур: от +17° в начале недели до +26° в четверг, 10 сентября, с перепадом до 9° за неделю.

Прогноз погоды на начало сентября в Киевской области уже предупреждал о переменчивой погоде, а новая неделя с 6 по 12 сентября принесет жителям региона еще более ощутимые перепады температур — от +17° до +26°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем в течение недели будет колебаться от +17° до +26°, а ночью — от +11° до +17°.

В воскресенье, 6 сентября, воздух прогреется лишь до +17°, ночью температура опустится до +14°. Облачность ожидается переменная, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров поднимутся до +20° днем, а ночью опустятся до +12°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, днем ожидается +21°, ночью — прохладнее, до +11°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, температура днем поднимется до +25°, ночью удержится на отметке +13°. Облачность переменная, без осадков.

В четверг, 10 сентября, синоптики ожидают пик тепла — до +26° днем, ночью воздух охладится до +16°. Небо останется малооблачным, осадков не будет.

В пятницу, 11 сентября, днем +24°, ночью +17°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, температура днем опустится до +23°, ночью удержится на +17°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 10 сентября, с температурой +26°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, когда воздух прогреется лишь до +17°. Перепад температур за неделю составляет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 6 сентября, и субботу, 12 сентября.

В дни с возможными осадками — воскресенье, 6 сентября, и субботу, 12 сентября, — стоит иметь при себе зонт и быть внимательными на дороге. В теплые дни середины недели, когда воздух прогреется до +25...+26°, синоптики советуют пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Из-за ощутимого перепада температур между днями стоит одеваться по принципу «капусты», особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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