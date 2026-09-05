Куриное филе на гриле получается сочным и ароматным, если перед жаркой выдержать мясо в простом маринаде из майонеза, соуса ранч и чеснока.

Рецепт куриных крылышек в сметане мы уже публиковали — а куриное филе на гриле готовится совсем иначе, хоть и не менее просто.

Куриное филе на гриле — это одно из тех блюд, которые выручают и на будничном ужине, и на большом празднике для десятков гостей. Главный секрет сочности здесь не в самой жарке, а в маринаде: майонез и соус ранч удерживают влагу внутри мяса, пока оно готовится на открытом огне. Это куриное филе не требует сложных ингредиентов, а весь подготовительный этап можно сделать заранее — мясо просто маринуется в холодильнике в течение ночи.

Ингредиенты для куриного филе

куриное филе без кожи и костей — примерно 1,5-1,8 кг

майонез — 120 мл (1/2 стакана)

соус ранч — 120 мл (1/2 стакана)

чеснок — 6-8 средних зубчиков, пропущенных через чеснокодавку

сухая приправа (готовая или домашняя) — примерно 1,5 столовой ложки, по вкусу

соус барбекю — 120 мл (1/2 стакана), плюс немного больше для подачи

Для домашней приправы смешайте 1,5 столовой ложки морской соли, 1 столовую ложку паприки, 1 чайную ложку свежемолотого черного перца и 1 чайную ложку чесночного порошка.

Как приготовить куриное филе на гриле: пошагово

Промойте куриное филе холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

В форме для запекания смешайте майонез, соус ранч и пропущенный через чеснокодавку чеснок.

Положите филе в маринад и несколько раз переверните, чтобы мясо равномерно покрылось смесью со всех сторон.

Присыпьте каждую сторону куриного филе сухой приправой по вкусу (ориентировочно уйдет около половины порции приготовленной смеси). Накройте форму пищевой плёнкой и поставьте в холодильник мариноваться минимум на 10 часов, максимум — на 24 часа.

Разогрейте гриль до 200°C. Смажьте решётку маслом. Выложите филе, уменьшите огонь до средне-слабого, накройте крышкой и жарьте около 10 минут с одной стороны, повернув куски на 90° примерно через 5 минут, чтобы получить характерную сетку от решётки. Переворачивая филе, щедро смажьте подрумяненную сторону соусом барбекю. Повторите со второй стороной: жарьте ещё около 10 минут, также повернув на 90° после 5 минут, и смажьте соусом барбекю.

Готовность проверяйте по внутренней температуре — она должна достигать примерно 74°C, мясо при этом упругое, но мягкое, а сок прозрачный. Общее время жарки обычно составляет около 25 минут, в зависимости от размера кусков — главное не передержать филе, иначе оно станет резиновым.

Сняв с гриля, сразу переложите куриное филе на тарелку и плотно накройте фольгой. Дайте мясу отдохнуть под фольгой минут 15 перед тем, как резать — так сок равномерно распределится и филе останется сочным.

Подавайте куриное филе горячим, с дополнительным соусом барбекю, картофельным пюре и лёгким салатом из огурцов и помидоров. Маринованное филе прекрасно хранится в холодильнике до суток ещё до жарки, а уже готовое мясо можно хранить в закрытом контейнере и разогревать на следующий день.

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