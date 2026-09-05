Киевстар предлагает новым абонентам безлимитный мобильный интернет по сниженной цене — при переходе от другого оператора с сохранением номера. Рассказываем, сколько стоят самые дешевые тарифы 2026 года и на чем можно сэкономить.

Коммунальные тарифы в Украине растут, но на рынке мобильной связи ситуация обратная — операторы конкурируют за клиентов скидками. В 2026 году Киевстар предлагает ряд дешевых тарифов с безлимитным интернетом для тех, кто переходит от другого оператора с сохранением номера, сообщает ТехноФан.

Главная возможность сэкономить связана с услугой переноса номера MNP. Она позволяет перейти к другому оператору, сохранив свой номер телефона. Для таких клиентов Киевстар предусмотрел существенные скидки — в большинстве случаев экономия для тех, кто переходит из Lifecell или Vodafone, составляет 100–150 гривен в месяц.

«ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт»

Среди бюджетных предложений выделяются два тарифа. Первый — «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт». Его стандартная стоимость составляет 370 гривен в месяц, а для новых клиентов, которые переходят со своим номером, цена снижается до 290 гривен.

Главное преимущество для MNP-абонентов — безлимитный мобильный интернет. Действующие клиенты в этом тарифе получают 40 ГБ трафика. Стоимость тарифа оператор фиксирует до конца 2026 года.

40 ГБ мобильного интернета или безлимит для тех, кто перешел от другого оператора;

15 ГБ в роуминге по условиям «Как дома»;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

300 минут на другие мобильные, городские и международные номера (в частности в страны Европы, США и Канады);

300 SMS по Украине;

домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Дополнительно абонент может бесплатно выбрать две «Суперсилы» — среди вариантов премиум-доступ к Helsi, расширенный пакет Киевстар ТВ, дополнительные SIM-карты, бонусы от WOG, безлимитный доступ к видеосервисам или соцсетям, а также дополнительный интернет в роуминге.

«ВСЕ РАЗОМ Легкий Передплата»

Второй бюджетный вариант — «ВСЕ РАЗОМ Легкий Передплата». Его стандартная стоимость — 450 гривен в месяц, но для абонентов, которые переходят в Киевстар через MNP, цена снижается до 290 гривен. То есть ежемесячная экономия может составлять около 160 гривен.

Так же, как и в контрактном тарифе, клиенты, которые переходят от другого оператора, получают безлимитный мобильный интернет вместо стандартных 20 ГБ.

В пакет также входят 15 ГБ в роуминге «Как дома», безлимитные звонки в сети Киевстар, 300 минут на другие номера (включая Европу, США и Канаду), 300 SMS по Украине и домашний интернет до 300 Мбит/с. Абонент получает одну «Суперсилу» на выбор, которую можно бесплатно подключать и менять.

Как перейти на более дешевый тариф

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно перенести свой номер в Киевстар через услугу MNP. Для этого следует обратиться в ближайший магазин оператора или оформить переход онлайн. При переносе номера сохраняется текущий номер, а новый тариф подключается после завершения процедуры.

Таким образом, в 2026 году Киевстар активно привлекает новых клиентов через MNP, предлагая им сниженные цены и безлимитный мобильный интернет. Для тех, кто готов перейти от другого оператора с сохранением номера, эти предложения остаются одними из самых доступных по количеству услуг и дополнительных возможностей.

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