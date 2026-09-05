С 1 сентября 2026 года студентам не придётся каждый семестр переоформлять отсрочку от мобилизации — право на защиту от призыва продлевается автоматически. Однако у первокурсников отсрочка в «Резерв+» может появиться с задержкой.

Отсрочка от мобилизации для студентов с 1 сентября 2026 года продлевается автоматически — обязательного ежесеместрового переоформления документов не будет. Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Новое правило об обязательном ежесеместровом продлении студенческой отсрочки в Украине не вводится. Если военнообязанный сохраняет законное право на освобождение от призыва, а государственные реестры содержат актуальные данные о его обучении, статус продлится автоматически. Главное условие — достоверная информация в базах.

Право на освобождение от призыва во время обучения имеют военнообязанные, которые получают образование исключительно по дневной или дуальной форме. При этом закон требует строгого соблюдения последовательности уровней образования: чтобы получить отсрочку, текущая ступень должна быть выше той, которую человек уже получил ранее.

Норма распространяется на учащихся учреждений профессионального образования, профессиональных колледжей, а также на студентов высших учебных заведений и аспирантов. Отсрочка сохраняется для всех этих категорий, если они обучаются по дневной или дуальной форме и не нарушают последовательность получения образования.

Почему отсрочка может не появиться в «Резерв+»

Наличие приказа о зачислении еще не означает мгновенной отсрочки от армии. Сначала учебное заведение должно загрузить информацию о зачислении в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Только после обновления этой базы приложение «Резерв+» сможет проверить данные и отобразить право на отсрочку. Именно поэтому у первокурсников отсрочка иногда появляется с задержкой.

Перед началом занятий стоит самостоятельно проверить, правильно ли указана форма обучения и актуальны ли личные данные. Если произошел технический сбой и приложение не продлило отсрочку автоматически, военнообязанному следует убедиться, передал ли вуз данные в реестр.

При наличии законных оснований и невозможности решить проблему в «Резерв+» документы для оформления отсрочки можно подать лично через любой ЦНАП. Это универсальный запасной вариант, если электронная система не сработала.

Некоторые виды отсрочек продлеваются автоматически без лишних походов в ЦНАП, однако технические сбои в государственных базах Пенсионного фонда или социальной защиты могут всё испортить. Например, тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, иногда приходится лично обращаться в ЦНАП, если электронная система не находит налоговый номер подопечного или ошибочно указывает других родственников.

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