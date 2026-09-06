Військовослужбовці Збройних Сил України мають право на разову допомогу на оздоровлення один раз на рік — від початку 2026 року її вже отримали понад 400 тисяч захисників.

Виплати мобілізованим в Україні від Міноборони цьогоріч доповнює ще одна суттєва гарантія — разова допомога на оздоровлення. Військовослужбовці Збройних Сил України мають право на неї один раз на рік, і від початку 2026 року таку виплату вже отримали понад 400 тисяч захисників.

У Міністерстві оборони роз'яснили, хто може розраховувати на кошти, як правильно подати рапорт і від чого залежить кінцева сума. Зокрема, розмір допомоги напряму прив'язаний до місячного грошового забезпечення конкретного військовослужбовця.

Хто має право на виплату

Право на допомогу на оздоровлення виникає після першого повного місяця військової служби. Виплату надають один раз протягом календарного року.

Якщо військовослужбовець не скористався цим правом у поточному році, перенести його на наступний рік не можна — за попередні роки допомогу також не нараховують.

Отримати кошти можна як під час щорічної основної відпустки, так і без виходу у відпустку. У першому випадку гроші виплачують під час повної щорічної відпустки або її другої частини. Якщо захисник не може піти у відпустку через виконання бойових завдань чи інші поважні обставини, це не позбавляє його права на оздоровчі — виплату можна отримати без вибуття у відпустку протягом поточного року.

Як подати рапорт

Для отримання допомоги військовослужбовець подає рапорт. Зробити це можна у паперовій формі або через застосунок "Армія+". В електронному форматі потрібно обрати відповідний тип рапорту, перевірити зазначені дані та підписати документ електронним підписом.

Після цього командир військової частини видає окремий наказ про виплату. Для командира частини підставою є наказ вищого командира або начальника. Загальний строк розгляду рапорту законодавством не визначений, однак нормативні документи Міноборони передбачають, що він не має перевищувати 14 днів із моменту подання.

Скільки становлять оздоровчі

Сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця, розрахованому станом на день видання наказу про виплату. До розрахунку входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові виплати, які мають постійний характер.

Натомість одноразові виплати та додаткові винагороди до суми допомоги не зараховують. Зокрема, це стосується коштів за виконання бойових завдань.

Чому можуть затримувати виплату

У Міноборони зазначають: затримки найчастіше пов'язані з оформленням документів, а не з відмовою у виплаті. Причиною можуть бути помилки або неповні дані в рапорті, відсутність відповідного наказу, тривале фінансове оформлення чи інформація про те, що допомогу військовослужбовцю вже виплатили цього року.

Що робити, якщо кошти не надійшли

Якщо гроші так і не надійшли, спершу варто звернутися до фінансової служби або командира військової частини, щоб з'ясувати причину затримки. За потреби військовослужбовець може подати рапорт повторно або звернутися до вищого командування.

Безкоштовну консультацію також можна отримати на гарячій лінії Міністерства оборони за номером 1512.