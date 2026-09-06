У Пенсійному фонді пояснили механізм березневої індексації: оголошені 12,1% означають не автоматичну надбавку до всієї пенсії, а індексацію лише частини її складових. Тому одні пенсіонери отримали мінімальні 100 гривень, а інші — кількасот.

Індексація пенсій в Україні після березневого перерахунку викликала чимало запитань. Держава оголосила про підвищення на 12,1%, а частина пенсіонерів побачила у платіжці додаток лише 100 гривень. У Пенсійному фонді пояснили, чому оголошений відсоток не дорівнює реальному зростанню виплати.

Фактично 12,1% — це не гарантована надбавка до всієї суми, яку людина отримує щомісяця. Коефіцієнт застосовують лише до окремих складових пенсії, передусім до показника заробітної плати, який враховується під час її обчислення. Доплати, надбавки та інші частини виплати можуть перераховуватися за іншими правилами.

Звідки взялися саме 12,1%

Коефіцієнт 1,121 уряд затвердив постановою №236 від 25 лютого 2026 року, а індексація запрацювала з 1 березня. Формула, передбачена законодавством, складається з двох частин: половина залежить від зростання споживчих цін за попередній рік, а друга половина — від динаміки середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

За даними ПФУ, інфляція у 2025 році становила 8%, а показник зростання середньої зарплати — 16,11%. Звідси й вийшов коефіцієнт 1,121, тобто збільшення на 12,1%.

Чому 100 гривень, а не 12,1% від пенсії

Якщо до березня людина отримувала 6000 гривень, це не означає, що до цієї суми просто додали 12,1% — тобто 726 гривень. Загальна виплата складається з основної пенсії, надбавок, доплат і компенсацій, а індексуються вони по-різному. У ПФУ пояснюють: індексацію проводили до основного розміру пенсії без урахування доплат і надбавок, тому фактичне підвищення визначали індивідуально.

Саме тому двоє пенсіонерів, які до березня отримували приблизно однакові суми, після перерахунку могли побачити зовсім різні додатки. На результат впливають страховий стаж, заробіток, час призначення пенсії та структура самої виплати.

Окремі коефіцієнти для різних років призначення

Для пенсій, призначених у різні роки, у 2026 році передбачили окремі коефіцієнти. Тим, хто оформив виплату у 2021–2022 роках, застосували коефіцієнт 1,061, у 2023 році — 1,048, у 2024-му — 1,036, а у 2025 році — 1,024.

Уряд також встановив «коридор» підвищення. Якщо розрахована за правилами сума виявлялася невеликою, мінімальне підвищення становило 100 гривень, а максимальне обмежили на рівні 2595 гривень.

У масштабах країни різниця виявилася значною. За підсумками березневого перерахунку Пенсійний фонд повідомив про підвищення пенсій для 9,5 мільйона осіб. Середнє збільшення становило 648,93 гривні, а середній розмір пенсії після перерахунку досяг 7137,26 гривні.

Нові мінімальні виплати у 2026 році

Окремо у 2026 році змінилися гарантовані мінімальні виплати. Для всіх непрацюючих пенсіонерів встановили мінімум 3406 гривень. Для осіб віком від 65 років із повним стажем — 4213 гривень, для людей до 70 років із повним стажем — 3725 гривень, а для пенсіонерів від 70 до 80 років із необхідним стажем — 4050 гривень.

Частину виплат перерахували ще з 1 січня через зміну соціальних стандартів: прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс із 2361 до 2595 гривень. Це автоматично вплинуло на мінімальні та максимальні пенсії й низку доплат.

Як перевірити свою виплату

Доплата лише у 100 гривень після березневої індексації ще не свідчить про помилку ПФУ — вона може бути результатом законного механізму розрахунку конкретної пенсії. Перерахунок проводили автоматично за матеріалами пенсійних справ, тож подавати окрему заяву не потрібно.

Інформацію про проіндексований розмір пенсії можна побачити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Якщо людина вважає, що під час розрахунку не врахували страховий стаж, заробіток чи інші дані, варто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та отримати детальне пояснення розрахунку.

Головна причина різниці проста: 12,1% — це коефіцієнт індексації, а не гарантоване збільшення на 12,1% усієї суми, яку пенсіонер щомісяця отримує на руки. Через різну структуру пенсійних виплат одні українці отримали мінімальні 100 гривень, інші — кількасот, а максимальне передбачене підвищення становило 2595 гривень.

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