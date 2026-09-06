Мережа виномаркетів OKWINE та Wine Hunters оцінює збитки від двох російських атак на склади у понад 600 млн гривень і попереджає про можливий дефіцит товару на полицях.

Продуктові набори для ВПО на Сумщині сьогодні отримують переселенці, однак прифронтовий регіон стикається і з іншими викликами війни. Російські удари вдруге за два місяці знищили склад мережі виномаркетів OKWINE — компанія готується до дефіциту товару на полицях.

Про масштаб втрат мережа розповіла у соцмережах, а цифри наводить Інтерфакс-Україна. Сукупні збитки OKWINE та Wine Hunters після двох руйнувань складів перевищили 600 млн гривень. Перший удар по складах стався 2 липня, другий — у ніч на 2 вересня.

Компанія ще не оцінила всі збитки

Підрахунок втрат досі триває, зізнаються в мережі. «Станом на зараз ми ще не можемо оцінити всі збитки — знищений товар і витрати на перебудову логістики. Але вже точно можемо сказати: збитки перевищують 600 000 000 грн», — йдеться у повідомленні компанії.

В OKWINE запевняють, що команда зосереджена не лише на фінансових питаннях. Головне завдання зараз — щоб усі маркети мережі, а також HoReCa і ритейл-партнери отримували поставки вчасно, без затримок.

Уникнути дефіциту буде непросто: знищені склади були основними точками зберігання продукції мережі. Насамперед ідеться про вина та алкогольні напої, якими торгує OKWINE. Саме тому компанія називає перебудову логістики одним із головних напрямів роботи.

Удари по логістиці бізнесу стали системними

Атака на склад OKWINE — не поодинокий випадок. Останніми тижнями російські дрони й ракети неодноразово били по логістичних центрах українського бізнесу: знищені склад мережі «Фора» (збитки 1,15 млрд грн), розподільчий центр Rozetka та склади FM Logistic під Києвом.

Для Сумщини ситуація особливо гостра через близькість до кордону з рф. Регіон регулярно зазнає обстрілів, і бізнес змушений щоразу перебудовувати логістику, щоб полиці магазинів не лишалися порожніми.

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