На Рівненщині евакуйованих родин із прифронтових територій зустрічають на вокзалі, селять у стабілізаційний центр і супроводжують до повного облаштування. Розповідаємо, яку підтримку надають та куди звертатися тим, хто рятується від обстрілів.

Підтримка ВПО у Рівненській області охоплює весь шлях після евакуації — від зустрічі на вокзалі Рівного до пошуку житла та оформлення документів. Про те, як працює такий супровід, розповідає телеканал «Рівне 1» з посиланням на Рівненську ОВА.

Історія Ірини показує, як допомога виглядає на практиці. Жінка з трьома дітьми приїхала зі Снігурівки, що на Миколаївщині. Її чоловік служить у ЗСУ з 2019 року, а російські війська дедалі частіше обстрілювали деокуповане місто: пошкодили школу та дитячий садок. Коли ворожий безпілотник влучив у сусідній житловий будинок, родина вирішила виїжджати.

«Ухвалювати таке рішення важко. У тебе є все, і ти просто їдеш у нікуди. Коли я їхала і була в дорозі, постійно тримала зв'язок із командою ГО "Центр Інтеграції". У Рівному нас зустріли, доправили до стабілізаційного центру, організували приїзд необхідних служб, щоб ми оформили всі документи», — розповідає Ірина.

У стабілізаційному центрі на Рівненщині команда ГО «Центр Інтеграції» забезпечила постевакуаційний супровід ще 30 людям із прифронтових територій. Новоприбулим тут дають найнеобхідніше, допомагають визначитися з подальшим маршрутом з огляду на життєві обставини та відкривають доступ до потрібних послуг.

Перелік підтримки широкий: оформлення документів, психологічна допомога, а за потреби — сприяння в отриманні засобів реабілітації та облаштування після переїзду. Для Ірини наступним етапом стало облаштування в Рівному: юристка «Центру Інтеграції» проконсультувала її щодо статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, і скоординувала звернення до БФ «Право на захист» — там родина може отримати багатоцільову фінансову підтримку від УВКБ ООН.

Схожу підтримку вже отримали пан Андрій зі Слов'янська, пані Світлана з Краматорська та пані Любов із Костянтинівки. Остання евакуювалася разом із чоловіком, донькою, онуком і песиком Арчі. Супровід не завершується після переїзду: якщо людині треба побутова техніка чи інші речі, їх підбирають під індивідуальні потреби.

Окремо організація допомагає знайти окреме житло тим, хто хоче оселитися самостійно. Команда збирає пропозиції від власників, готових здати або надати в користування свої будинки чи квартири переселенцям.

Як отримати підтримку або запропонувати житло

Якщо ви евакуюєтеся з прифронтової території та прямуєте на Рівненщину, про прибуття варто повідомити команді ГО «Центр Інтеграції» за телефоном: +38 098 385 03 07.

Власники житла, яке зараз пустує, можуть запропонувати його для користування чи оренди переселенцям. Для цього треба заповнити коротку анкету власника житла (посилання: forms.gle/gdH6hVy46XCfvzj4A). Після опрацювання анкети представники організації зв'яжуться з вами, щоб уточнити деталі.

Проєкт «Підтримка інтеграції вразливих категорій нещодавно прибулих переміщених осіб з метою запобігання вторинному переміщенню» реалізує ГО «Центр Інтеграції» у партнерстві з Рівненською ОДА за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

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