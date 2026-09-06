Вареники з вишнями — класичний український десерт, тісто для якого готують на молоці, тому воно виходить особливо м'яким і не рветься під час варіння.

Рецепт домашніх вареників з картоплею ми вже публікували — а вареники з вишнями готуються за схожою технологією, але з солодкою начинкою та особливим тістом на молоці, яке робить їх ніжними й еластичними.

Це один із найпопулярніших українських десертів: солодка кисла вишня всередині м'якого тіста, приготовленого на пару та політого маслом. Головна особливість цього рецепта — тісто замішується не на воді, а на молоці з яйцем і маслом, завдяки чому вареники з вишнями виходять пухкими й не тріскають під час варіння. Такі вареники зручно готувати про запас: вони чудово зберігаються в морозильній камері й готуються буквально за кілька хвилин.

Інгредієнти для вареників з вишнями

молоко — 480 мл (2 склянки)

яйце — 1 шт.

вершкове масло або маргарин кімнатної температури — приблизно 115 г (1 пачка)

сіль — 1 ч. л.

пшеничне борошно — приблизно 750 г (5 склянок, набраних без утрамбовки та зважених з розрахунку 1 склянка = 150 г)

консервовані кислі вишні — з розрахунку по 2 ягоди на кожен вареник

вершкове масло — для змащування готових вареників

сметана — для подачі

цукор — для подачі

Як приготувати вареники з вишнями: покроково

У чаші міксера з насадкою-гаком з'єднайте молоко, яйце, масло, сіль і 3 склянки (приблизно 450 г) борошна. Перемішайте на низькій швидкості до однорідності.

Додайте решту 2 склянки (приблизно 300 г) борошна і вимішуйте, доки не утвориться гладке тісто, яке не липне до стінок миски.

Залишіть тісто відпочити при кімнатній температурі на 30 хвилин – 1 годину.

Злийте рідину з вишень через сито. Застеліть борошном кілька протвиней з бортиками — вони знадобляться для готових вареників.

Коли тісто відпочило, поділіть його на 4 рівні частини і сформуйте з кожної кульку.

Працюючи з однією кулькою за раз, розкачайте її скалкою до товщини близько 2 мм, підсипаючи борошном, щоб тісто не прилипало до стола. Круглою формою для вирізання виріжте кружечки якомога щільніше одне до одного. Обрізки зберіть і додайте до решти тіста (накривайте кульки тіста, поки з ними не працюєте).

У центр кожного кружечка покладіть по 2 вишні. Складіть навпіл, стежачи, щоб сік не потрапив на краї тіста (інакше вони не склеяться), і щільно з'єднайте краї, формуючи вареник у формі півмісяця. Викладіть на підготовлений застелений протвень.

Продовжуйте формувати вареники з решти тіста та вишень, поки не використаєте всі інгредієнти.

У великій каструлі на сильному вогні закип'ятіть близько 4 літрів води. Партіями приблизно по 30 штук опускайте вареники у воду по одному, перемішуючи ложкою. Після повторного закипання зменшіть вогонь до середнього і варіть 5-7 хвилин після того, як вареники піднімуться на поверхню, до готовності.

У сервірувальну миску покладіть 1-2 столові ложки масла. Дістаньте вареники з води за допомогою друшляка й перекладіть у миску з маслом. Обережно перемішайте, щоб масло вкрило всі вареники з вишнями та вони не злипалися. Дайте їм настоятися 3-5 хвилин, щоб трохи охолонути.

Подавайте вареники з вишнями зі ложкою сметани та цукром.

Якщо вареників вийшло більше, ніж потрібно на один раз, викладіть їх на застелений борошном протвень і заморозьте, а потім перекладіть у пакет для заморозки — так вони чудово збережуться до наступного разу і завжди будуть готові до варіння за кілька хвилин.

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