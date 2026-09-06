Вареники с вишней — классический украинский десерт, тесто для которого готовят на молоке, поэтому оно получается особенно мягким и не рвется во время варки.

Рецепт домашних вареников с картофелем мы уже публиковали — а вареники с вишней готовятся по похожей технологии, но со сладкой начинкой и особым тестом на молоке, которое делает их нежными и эластичными.

Это один из самых популярных украинских десертов: сладкая кислая вишня внутри мягкого теста, приготовленного на пару и политого маслом. Главная особенность этого рецепта — тесто замешивается не на воде, а на молоке с яйцом и маслом, благодаря чему вареники с вишней получаются пышными и не трескаются во время варки. Такие вареники удобно готовить впрок: они отлично хранятся в морозильной камере и готовятся буквально за несколько минут.

Ингредиенты для вареников с вишней

молоко — 480 мл (2 стакана)

яйцо — 1 шт.

сливочное масло или маргарин комнатной температуры — примерно 115 г (1 пачка)

соль — 1 ч. л.

пшеничная мука — примерно 750 г (5 стаканов, набранных без утрамбовки и взвешенных из расчета 1 стакан = 150 г)

консервированные кислые вишни — из расчета по 2 ягоды на каждый вареник

сливочное масло — для смазывания готовых вареников

сметана — для подачи

сахар — для подачи

Как приготовить вареники с вишней: пошагово

В чаше миксера с насадкой-крюком соедините молоко, яйцо, масло, соль и 3 стакана (примерно 450 г) муки. Перемешайте на низкой скорости до однородности.

Добавьте оставшиеся 2 стакана (примерно 300 г) муки и вымешивайте, пока не образуется гладкое тесто, которое не липнет к стенкам миски.

Оставьте тесто отдохнуть при комнатной температуре на 30 минут – 1 час.

Слейте жидкость с вишен через сито. Застелите мукой пару противней с бортиками — они понадобятся для готовых вареников.

Когда тесто отдохнуло, разделите его на 4 равные части и сформируйте из каждой шарик.

Работая с одним шариком за раз, раскатайте его скалкой до толщины около 2 мм, подсыпая мукой, чтобы тесто не прилипало к столу. Круглой формой для вырезания вырежьте кружочки как можно плотнее друг к другу. Обрезки соберите и добавьте к остальному тесту (накрывайте шарики теста, пока не работаете с ними).

В центр каждого кружочка положите по 2 вишни. Сложите пополам, следя за тем, чтобы сок не попал на края теста (иначе они не склеятся), и плотно соедините края, формируя вареник в форме полумесяца. Выложите на подготовленный застеленный противень.

Продолжайте формировать вареники из оставшегося теста и вишен, пока не используете все ингредиенты.

В большой кастрюле на сильном огне вскипятите около 4 литров воды. Партиями примерно по 30 штук опускайте вареники в воду по одному, перемешивая ложкой. После повторного закипания уменьшите огонь до среднего и варите 5-7 минут после того, как вареники поднимутся на поверхность, до готовности.

В сервировочную миску положите 1-2 столовые ложки масла. Достаньте вареники из воды с помощью дуршлага и переложите в миску с маслом. Аккуратно перемешайте, чтобы масло покрыло все вареники с вишней и они не слиплись. Дайте им постоять 3-5 минут, чтобы немного остыть.

Подавайте вареники с вишней с ложкой сметаны и сахаром.

Если вареников получилось больше, чем нужно за один раз, выложите их на застеленный мукой противень и заморозьте, а затем переложите в пакет для заморозки — так они отлично сохранятся до следующего раза и всегда будут готовы к варке за несколько минут.

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