Экспортная цена украинского меда за год выросла примерно на 40% — до 3,49 доллара за килограмм, однако на внутреннем рынке закупочные цены снижаются. Пасечники объяснили, почему так происходит и сколько теперь стоит продукт.

Цены на продукты в Украине снова изменились — на этот раз речь о меде: на внутреннем рынке он дешевеет, тогда как экспортная стоимость за год выросла примерно на 40%. Пасечники оказались в парадоксальной ситуации, о которой пишет профильное издание Agronews.

Сезон для украинского пчеловодства сложился неоднозначно. Урожай акации оказался средним, гречихи собрали значительно меньше обычного, зато липа и подсолнечник дали хороший результат, особенно в северных областях.

По словам председателя совета директоров «Пасика 21» Сергея Шаронина, на рынок одновременно давят несколько факторов, и урожай — далеко не главный из них.

Экспортный рынок демонстрирует противоположную динамику

Пока закупочная цена внутри страны снижается, украинский мед на внешних рынках заметно подорожал. За январь–июль 2026 года Украина экспортировала 18,87 тысячи тонн меда на сумму 65,79 миллиона долларов. Средняя стоимость килограмма за этот период составила 3,49 доллара против 2,49 доллара в среднем за 2025 год — то есть экспортная цена выросла на 40%.

Для сравнения: за весь 2025 год за границу поставили 50,11 тысячи тонн меда общей стоимостью 124,92 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем остается Германия — 4,78 тысячи тонн за семь месяцев, далее идут Франция, Бельгия, Польша и Испания.

Почему мед дешевеет внутри страны

Одним из факторов стало ожидание относительно предложения. Закупочная цена на акациевый мед начала снижаться после сообщений о хорошем урожае в Румынии. Следом подешевел подсолнечниковый мед, поскольку участники рынка начали учитывать перспективу высокого урожая.

На ситуацию также влияют ожидания быстрого исчерпания действующей беспошлинной квоты на поставки в Евросоюз и обсуждение возможных изменений налоговых правил. К тому же установленные государством минимальные экспортные цены не распространяются на внутренние оптовые закупки, поэтому стоимость меда внутри страны может снижаться независимо от цен для иностранных покупателей.

Еще одна причина — финансовое положение производителей. После сложного прошлого года многие пасечники испытывают нехватку оборотных средств, поэтому продают мед не тогда, когда цена самая выгодная, а тогда, когда деньги нужны на подготовку пасеки к зиме, лекарства, сахар, зарплаты и погашение долгов. Особенно активно продукцию сбывают хозяйства без надлежащих условий для хранения.

Давление на рынок добавляют и мелкие пасеки, которые продают мед напрямую покупателям с наценкой всего 10–15% к оптовой цене. Небольшие объемы они быстро реализуют через знакомых, почти не тратясь на рекламу, логистику и торговые места. Такое дешевое розничное предложение формирует нижний ценовой ориентир, после чего экспортеры и торговые сети пересматривают в сторону снижения и оптовые цены.

Чем полезен мед и как его хранить

Мед — удобный источник быстрых углеводов и содержит растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Однако он довольно калорийный, поэтому употреблять его стоит умеренно. Детям до одного года мед не дают из-за риска ботулизма.

Чтобы мед долго сохранял свойства, его держат в плотно закрытой стеклянной или пищевой емкости в сухом шкафу или кладовой подальше от плиты, батареи и прямых солнечных лучей, при температуре 10–20 °C. В холодильнике мед быстрее густеет, но это не портит продукт: если он засахарился, его можно осторожно прогреть на водяной бане, не доводя до высокой температуры.

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