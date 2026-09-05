Салат из капусты со свеклой — это рецепт, который готовится без варки овощей: нашинкованную капусту и свеклу заливают горячим маринадом и оставляют мариноваться в холоде, а яркий рубиновый цвет блюда всегда удивляет гостей.

Рецепт салата «Цезарь» мы уже публиковали — а салат из капусты со свеклой готовится совсем по-другому: без листьев салата и соуса, а благодаря простому горячему маринаду. Это блюдо напоминает мягкую маринованную капусту с легкой кислинкой, а свекла добавляет ей природной сладости и насыщенного рубинового цвета. Главное преимущество рецепта — овощи не нужно варить: достаточно нашинковать капусту и свеклу, залить маринадом и дать постоять в холоде, пока они сами пропитаются соком.

Ингредиенты для салата из капусты со свеклой

капуста белокочанная — примерно 2,5 кг (2 средние головки)

свекла — примерно 450 г (3 средние свеклы)

чеснок — 3 крупных зубчика

Для маринада:

вода фильтрованная — 480 мл (2 стакана)

масло (лучше легкое оливковое) — 300 мл (1 1/4 стакана)

белый винный уксус — 240 мл (1 стакан)

сахар — 200 г (1 стакан)

морская соль — 2 столовые ложки (желательно не йодированная)

Как приготовить салат из капусты со свеклой: пошагово

В небольшой кастрюле соедините все ингредиенты маринада: воду, масло, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, после чего снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

Мелко нашинкуйте капусту (удобнее делать это на шинковке, работая в защитных перчатках) и переложите в самую большую миску, которая есть на кухне. Свеклу натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой и добавьте к капусте. Мелко нарежьте чеснок и тоже всыпьте в миску.

Залейте охлажденный маринад в миску с овощами и хорошо перемешайте. Сверху положите тарелку, а на нее — что-то тяжелое (например миску с водой), чтобы капуста придавилась и маринад поднялся на поверхность. Уберите в холодильник или оставьте в прохладном помещении на 7–10 часов или на ночь.

Когда салат промариновался, переложите его в большую стеклянную банку — так удобнее хранить блюдо в холодильнике. Держите в холоде до подачи.

Салат из капусты со свеклой отлично сочетается со стейком и картофельным пюре, а в холодильнике хранится около недели, так что его можно готовить заранее. Если хотите получить еще более насыщенный вкус и цвет, попробуйте взять фиолетовую капусту вместо белой — это простая вариация, которую советуют и читатели оригинального рецепта.

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