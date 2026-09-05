Салат з капусти з буряком — це рецепт, який готується без варіння овочів: нашатковану капусту й буряк заливають гарячим маринадом і залишають маринуватися в холоді, а яскравий рубіновий колір страви завжди дивує гостей.

Рецепт салату «Цезар» ми вже публікували — а салат з капусти з буряком готується зовсім по-іншому: без листя салату й соусу, а завдяки простому гарячому маринаду. Ця страва нагадує м’яку маринованку зі легкою кислинкою, а буряк додає їй природної солодкості та насиченого рубінового кольору. Головна перевага рецепта — овочі не потрібно варити: досить нашаткувати капусту й буряк, залити маринадом і дати постояти в холоді, поки вони самі просочаться соком.

Інгредієнти для салату з капусти з буряком

капуста білоголова — приблизно 2,5 кг (2 середні голови)

буряк — приблизно 450 г (3 середні буряки)

часник — 3 великі зубчики

Для маринаду:

вода фільтрована — 480 мл (2 склянки)

олія (краще легка оливкова) — 300 мл (1 1/4 склянки)

білий винний оцет — 240 мл (1 склянка)

цукор — 200 г (1 склянка)

морська сіль — 2 столові ложки (бажано не йодована)

Як приготувати салат з капусти з буряком: покроково

У невеликій каструлі з’єднайте всі складники маринаду: воду, олію, оцет, цукор і сіль. Доведіть до кипіння, після чого зніміть з вогню й дайте охолонути до кімнатної температури.

Дрібно нашаткуйте капусту (зручніше це робити на шатківниці, працюючи в захисних рукавицях) і перекладіть у найбільшу миску, яка є на кухні. Буряк натріть на тертці або наріжте тонкою соломкою і додайте до капусти. Дрібно наріжте часник і теж всипте в миску.

Залийте охолоджений маринад у миску з овочами й добре перемішайте. Зверху покладіть тарілку, а на неї — щось важке (наприклад миску з водою), щоб капуста притиснулася і маринад піднявся на поверхню. Заберіть у холодильник або залиште в прохолодному приміщенні на 7–10 годин чи на ніч.

Коли салат промаринувався, перекладіть його у велику скляну банку — так зручніше зберігати страву в холодильнику. Тримайте в холоді до подачі.

Салат з капусти з буряком чудово поєднується зі стейком і картопляним пюре, а в холодильнику зберігається близько тижня, тож його можна готувати заздалегідь. Якщо хочете отримати ще насиченіший смак і колір, спробуйте взяти фіолетову капусту замість білої — це проста варіація, яку радять і читачі оригінального рецепта.

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