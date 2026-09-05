Рецепт торту на сковороді ми вже публікували — а бісквіт готується інакше, у духовці, і саме він лежить в основі більшості класичних тортів.
Бісквіт — це найпростіша й водночас найважливіша основа домашньої кондитерки: легкі, повітряні коржі, які просочуються будь-яким кремом і поєднуються з будь-якою начинкою. Цей рецепт класичний — на зразок вікторіанського бісквіта, який готують з маслом, а не збиванням яєць окремо, тож тісто виходить стабільним і не боїться помилок новачка.
Інгредієнти для бісквіту
- масло м'яке — 200 г (плюс трохи для змащування форм)
- борошно з розрихлювачем (самопіднімальне) — 200 г
- розрихлювач — 1 ч. л.
- цукор дрібний (краще золотистий) — 200 г
- яйця — 4 шт.
- молоко — 2 ст. л.
Для начинки:
- вершки жирні (для збивання) — приблизно 140 мл
- цукор дрібний — 50 г
- ванільний екстракт — ½ ч. л.
- джем (полуничний) — 100 г
- цукрова пудра — для присипання
Як приготувати бісквіт: покроково
Розігрійте духовку до 180°C (режим з конвекцією — 160°C, газова духовка — позначка 4). Змастіть і застеліть дно двох круглих форм діаметром 20 см пергаментом, злегка змастіть і сам папір.
Просійте борошно з розрихлювачем у велику миску, додайте решту інгредієнтів для бісквіта — масло, цукор, яйця та молоко. Збийте електричним віничком до однорідної гладкої консистенції.
Розподіліть тісто між двома формами і випікайте 20–25 хвилин, доки бісквіт не підрум'яниться і не стане готовим. Коли трохи охолоне, дістаньте коржі з форм і повністю охолодіть на решітці.
Для начинки збийте вершки з цукром і ванілю до стійкої піни, яка тримає форму. Один корж змастіть джемом, інший — вершковим кремом. З'єднайте коржі разом і присипте цукровою пудрою зверху.
Щоб перевірити готовність бісквіта, зверніть увагу: готовий корж трохи відходить від країв форми, а центр пружний на дотик. Додатково можна зробити тест шпажкою — вставте її в центр коржа, і якщо вона вийде чистою, бісквіт готовий. Якщо на шпажці залишилось тісто, поверніть форму в духовку ще на кілька хвилин.
Такий бісквіт добре зберігається в холодильнику до кількох днів, а сам корж без начинки можна заморозити і використати пізніше для будь-якого іншого торту. Замінюйте джем на інший смак або додавайте свіжі ягоди між шарами — основа бісквіта залишається універсальною для будь-яких експериментів.
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