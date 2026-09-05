Бісквіт — основа для десятків домашніх тортів, і цей класичний рецепт готується без складних інгредієнтів та дає рівні пухкі коржі вже за 40 хвилин.

Рецепт торту на сковороді ми вже публікували — а бісквіт готується інакше, у духовці, і саме він лежить в основі більшості класичних тортів.

Бісквіт — це найпростіша й водночас найважливіша основа домашньої кондитерки: легкі, повітряні коржі, які просочуються будь-яким кремом і поєднуються з будь-якою начинкою. Цей рецепт класичний — на зразок вікторіанського бісквіта, який готують з маслом, а не збиванням яєць окремо, тож тісто виходить стабільним і не боїться помилок новачка.

Інгредієнти для бісквіту

масло м'яке — 200 г (плюс трохи для змащування форм)

борошно з розрихлювачем (самопіднімальне) — 200 г

розрихлювач — 1 ч. л.

цукор дрібний (краще золотистий) — 200 г

яйця — 4 шт.

молоко — 2 ст. л.

Для начинки:

вершки жирні (для збивання) — приблизно 140 мл

цукор дрібний — 50 г

ванільний екстракт — ½ ч. л.

джем (полуничний) — 100 г

цукрова пудра — для присипання

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 180°C (режим з конвекцією — 160°C, газова духовка — позначка 4). Змастіть і застеліть дно двох круглих форм діаметром 20 см пергаментом, злегка змастіть і сам папір.

Просійте борошно з розрихлювачем у велику миску, додайте решту інгредієнтів для бісквіта — масло, цукор, яйця та молоко. Збийте електричним віничком до однорідної гладкої консистенції.

Розподіліть тісто між двома формами і випікайте 20–25 хвилин, доки бісквіт не підрум'яниться і не стане готовим. Коли трохи охолоне, дістаньте коржі з форм і повністю охолодіть на решітці.

Для начинки збийте вершки з цукром і ванілю до стійкої піни, яка тримає форму. Один корж змастіть джемом, інший — вершковим кремом. З'єднайте коржі разом і присипте цукровою пудрою зверху.

Щоб перевірити готовність бісквіта, зверніть увагу: готовий корж трохи відходить від країв форми, а центр пружний на дотик. Додатково можна зробити тест шпажкою — вставте її в центр коржа, і якщо вона вийде чистою, бісквіт готовий. Якщо на шпажці залишилось тісто, поверніть форму в духовку ще на кілька хвилин.

Такий бісквіт добре зберігається в холодильнику до кількох днів, а сам корж без начинки можна заморозити і використати пізніше для будь-якого іншого торту. Замінюйте джем на інший смак або додавайте свіжі ягоди між шарами — основа бісквіта залишається універсальною для будь-яких експериментів.

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