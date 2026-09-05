Бисквит — основа для десятков домашних тортов, и этот классический рецепт готовится без сложных ингредиентов и дает ровные пышные коржи уже за 40 минут.

Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а бисквит готовится иначе, в духовке, и именно он лежит в основе большинства классических тортов.

Бисквит — это самая простая и одновременно самая важная основа домашней кондитерки: легкие, воздушные коржи, которые пропитываются любым кремом и сочетаются с любой начинкой. Этот рецепт классический — по типу викторианского бисквита, который готовят с маслом, а не взбиванием яиц отдельно, поэтому тесто получается стабильным и не боится ошибок новичка.

Ингредиенты для бисквита

масло мягкое — 200 г (плюс немного для смазывания форм)

мука с разрыхлителем (самоподнимающаяся) — 200 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

сахар мелкий (лучше золотистый) — 200 г

яйца — 4 шт.

молоко — 2 ст. л.

Для начинки:

сливки жирные (для взбивания) — примерно 140 мл

сахар мелкий — 50 г

ванильный экстракт — ½ ч. л.

джем (клубничный) — 100 г

сахарная пудра — для присыпки

Как приготовить бисквит: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 180°C (режим с конвекцией — 160°C, газовая духовка — отметка 4). Смажьте и застелите дно двух круглых форм диаметром 20 см пергаментом, слегка смажьте и сам пергамент.

Просейте муку с разрыхлителем в большую миску, добавьте остальные ингредиенты для бисквита — масло, сахар, яйца и молоко. Взбейте электрическим венчиком до однородной гладкой консистенции.

Распределите тесто между двумя формами и выпекайте 20–25 минут, до готовности и золотистого цвета. Когда немного остынет, достаньте коржи из форм и полностью охладите на решетке.

Для начинки взбейте сливки с сахаром и ванилью до устойчивой пены, которая держит форму. Один корж смажьте джемом, другой — сливочным кремом. Соедините коржи вместе и присыпьте сахарной пудрой сверху.

Чтобы проверить готовность бисквита, обратите внимание: готовый корж немного отходит от краев формы, а центр упругий на ощупь. Дополнительно можно сделать тест шпажкой — вставьте ее в центр коржа, и если она выйдет чистой, бисквит готов. Если на шпажке осталось тесто, верните форму в духовку еще на несколько минут.

Такой бисквит хорошо хранится в холодильнике до нескольких дней, а сам корж без начинки можно заморозить и использовать позже для любого другого торта. Заменяйте джем на другой вкус или добавляйте свежие ягоды между слоями — основа бисквита остается универсальной для любых экспериментов.

Ранее Politeka сообщала, быстрый рецепт торта наполеон: простой секрет, благодаря которому коржи становятся мягкими и сочными.

Также Politeka писала, идеальный медовик без духовки: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт тортика на сковороде.