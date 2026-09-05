Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а бисквит готовится иначе, в духовке, и именно он лежит в основе большинства классических тортов.
Бисквит — это самая простая и одновременно самая важная основа домашней кондитерки: легкие, воздушные коржи, которые пропитываются любым кремом и сочетаются с любой начинкой. Этот рецепт классический — по типу викторианского бисквита, который готовят с маслом, а не взбиванием яиц отдельно, поэтому тесто получается стабильным и не боится ошибок новичка.
Ингредиенты для бисквита
- масло мягкое — 200 г (плюс немного для смазывания форм)
- мука с разрыхлителем (самоподнимающаяся) — 200 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- сахар мелкий (лучше золотистый) — 200 г
- яйца — 4 шт.
- молоко — 2 ст. л.
Для начинки:
- сливки жирные (для взбивания) — примерно 140 мл
- сахар мелкий — 50 г
- ванильный экстракт — ½ ч. л.
- джем (клубничный) — 100 г
- сахарная пудра — для присыпки
Как приготовить бисквит: шаг за шагом
Разогрейте духовку до 180°C (режим с конвекцией — 160°C, газовая духовка — отметка 4). Смажьте и застелите дно двух круглых форм диаметром 20 см пергаментом, слегка смажьте и сам пергамент.
Просейте муку с разрыхлителем в большую миску, добавьте остальные ингредиенты для бисквита — масло, сахар, яйца и молоко. Взбейте электрическим венчиком до однородной гладкой консистенции.
Распределите тесто между двумя формами и выпекайте 20–25 минут, до готовности и золотистого цвета. Когда немного остынет, достаньте коржи из форм и полностью охладите на решетке.
Для начинки взбейте сливки с сахаром и ванилью до устойчивой пены, которая держит форму. Один корж смажьте джемом, другой — сливочным кремом. Соедините коржи вместе и присыпьте сахарной пудрой сверху.
Чтобы проверить готовность бисквита, обратите внимание: готовый корж немного отходит от краев формы, а центр упругий на ощупь. Дополнительно можно сделать тест шпажкой — вставьте ее в центр коржа, и если она выйдет чистой, бисквит готов. Если на шпажке осталось тесто, верните форму в духовку еще на несколько минут.
Такой бисквит хорошо хранится в холодильнике до нескольких дней, а сам корж без начинки можно заморозить и использовать позже для любого другого торта. Заменяйте джем на другой вкус или добавляйте свежие ягоды между слоями — основа бисквита остается универсальной для любых экспериментов.
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