Забронированный работник выехал за границу и не вернулся: эксперт по трудовому праву Яна Ярошенко объяснила, какие последствия ждут работодателя. Единичный случай не лишает компанию статуса критически важной, но систематические побеги кадров могут обернуться уголовным делом.

Бронирование от мобилизации в Украине даёт руководителям и работникам немало прав, однако опасность появляется тогда, когда забронированный специалист выехал за границу и решил не возвращаться. Эксперт по трудовому праву и кадровому учёту Яна Ярошенко объяснила, что в таком случае ждёт работодателя, передаёт Новини.LIVE.

На каких основаниях забронированные могут выехать за границу

Зарезервированные военнообязанные имеют законное право выезжать за пределы Украины во время военного положения. Согласно постановлению правительства №57, для пересечения границы в отпуск или командировку мужчине нужны загранпаспорт, действующий военно-учётный документ без отметок о розыске и разрешительный приказ от руководства.

В этом приказе директор должен чётко указать даты отдыха, транзитные маршруты и конечные страны пребывания. В то же время само наличие брони не означает, что работника на 100% выпустят в Европу. Окончательное решение принимают пограничники, которые всё чаще требуют предъявить трудовой договор, справки ОК-5 или ОК-7, приказ о критичности предприятия и даже банковское приложение с регулярными зачислениями зарплаты.

Что будет со статусом критичности предприятия после побега работника

Если работник успешно пересёк границу и решил остаться в другом государстве, компания не теряет статус критически важной автоматически. Правительственное постановление №76, регулирующее порядок бронирования, не содержит такого основания для лишения бизнеса привилегий. Один сбежавший работник не создаст глобальных проблем, однако систематические случаи невозвращения гарантированно привлекут внимание правоохранительных органов.

Следователи будут проверять, не было ли трудоустройство фиктивным и не использует ли руководство статус компании для создания «коридоров» на выезд. Такие действия расцениваются как организация незаконной переправки лиц через государственную границу по статье 332 Уголовного кодекса Украины. В судебном реестре уже фигурируют подобные дела.

Как руководителю защититься от последствий побега забронированных работников

Чтобы обезопасить себя от подозрений, руководителям советуют перед поездкой брать у подчинённых письменное обязательство. В нём работник должен подтвердить, что знает дату возвращения на работу, осознаёт последствия побега и самостоятельно несёт ответственность за пересечение границы. Такой документ не заставит беглеца вернуться, но докажет правоохранителям, что работодатель действительно ждал своего специалиста.

Когда факт невозвращения становится очевидным, компании не стоит делать вид, что ничего не произошло, или мгновенно увольнять человека за прогул. Предприятие должно официально зафиксировать отсутствие специалиста на рабочем месте, попытаться дозвониться до него для выяснения причин и начать внутреннее служебное расследование.

Отдельно правоведы напомнили, что бронь спасает от мобилизации, но вовсе не отменяет правил воинского учёта. Поэтому даже работник с отсрочкой вполне законно может получить повестку — человека могут вызвать для обновления анкетных данных, сверки документов или направления на медицинскую комиссию.

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