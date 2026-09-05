Львовский окружной административный суд разрешил спор забронированного работника критически важного предприятия, которому отказали в выезде за границу из-за приказа об отпуске без печати.

Бронирование военнообязанных в Украине дает отсрочку от призыва, но не освобождает от правильного оформления документов для выезда за границу. Львовский окружной административный суд рассмотрел дело забронированного юриста критически важного предприятия, которому отказали в выезде в отпуск из-за приказа об отпуске без печати, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Истец имел действующую бронь и оформил ежегодный отпуск, однако при пересечении границы его не пропустили. Основанием для отказа стало то, что приказ о предоставлении отпуска не содержал оттиска печати предприятия. Мужчина обжаловал такой отказ в суде.

Рассматривая дело, суд обратил внимание на то, что еще с 2017 года в Украине печать не является обязательным реквизитом документов субъекта хозяйствования. Предприятие вправе пользоваться печатью, но не обязано ее ставить, поэтому ее отсутствие на приказе не делает документ недействительным.

По выводу суда, действующий приказ об отпуске, подписанный уполномоченным лицом, является надлежащим подтверждением отпуска и без оттиска печати. Поэтому формальное требование о печати не может быть законным основанием отказывать забронированному работнику в выезде за границу.

Что нужно знать забронированным о выезде за границу

Главное подтверждение брони — это не бумажный приказ, а внесение данных в Единый государственный реестр военнообязанных. Именно по этому реестру на границе проверяют, действительно ли человек имеет право на отсрочку. Внутренний приказ работодателя об отпуске является лишь дополнительным документом о цели поездки.

Для выезда за границу в отпуск забронированному работнику, как правило, нужны заграничный паспорт, военно-учетный документ и подтверждение пребывания на специальном воинском учете. Приказ об отпуске лучше иметь при себе — он объясняет, что человек едет именно в отпуск, а не в служебную командировку или с другой целью.

Что делать, если отказали в выезде

Если забронированному работнику отказали в выезде по формальным причинам — из-за отсутствия печати или других замечаний к оформлению приказа, — отказ можно обжаловать в судебном порядке. Перед поездкой стоит заранее проверить, что бронь активна и отражена в реестре, а приказ об отпуске выдан и подписан по правилам предприятия.

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