Военнообязанных с действующей отсрочкой от мобилизации по общему правилу не направляют на ВВК. В Министерстве обороны объяснили, в каких случаях пройти медосмотр все же придется.

ВВК и мобилизация в Украине: правила медосмотра четко урегулированы. Военнообязанных с действующей отсрочкой от мобилизации по общему правилу не направляют на военно-врачебную комиссию, однако законодательство предусматривает несколько исключений. О них рассказали в Министерстве обороны Украины.

Когда с отсрочкой не направляют на ВВК

Действующий Порядок призыва прямо устанавливает: военнообязанные, у которых срок действия отсрочки еще не завершился, на медицинский осмотр не направляются. Это касается и тех, кто имеет действующее бронирование.

То есть сама по себе необходимость уточнить военно-учетные данные или появление человека в ТЦК не означает, что он с действующей отсрочкой обязательно должен пройти ВВК.

Когда ВВК все-таки возможна

В то же время Порядок №560 предусматривает три исключения из общего правила. Человека с действующей отсрочкой могут направить на медосмотр, если он:

принимается на военную службу по контракту;

ранее был признан ограниченно годным и не прошел предусмотренный повторный медицинский осмотр для определения годности к службе — кроме лиц, которые в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью;

сам изъявил желание пройти ВВК.

Что делать, если направили на ВВК с действующей отсрочкой

Если у вас есть действующая отсрочка или бронирование, а в ТЦК все равно требуют пройти медосмотр без предусмотренных законом оснований, стоит письменно зафиксировать требование и попросить указать правовое основание направления. Далее можно обратиться с жалобой к вышестоящему руководству ТЦК или оспорить действия в суде.

Напомним: если отсрочка уже предоставлена, но появилось другое основание для ее оформления, ее стоит переоформить, чтобы избежать недоразумений при проверке документов.

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