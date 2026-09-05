Військовозобов'язаних із чинною відстрочкою від мобілізації за загальним правилом не направляють на ВЛК. У Міністерстві оборони пояснили, у яких випадках пройти медогляд усе ж доведеться.

ВЛК та мобілізація в Україні: правила медогляду чітко врегульовані. Військовозобов'язаних із чинною відстрочкою від мобілізації за загальним правилом не направляють на військово-лікарську комісію, проте законодавство передбачає кілька винятків. Про них розповіли в Міністерстві оборони України.

Коли з відстрочкою не направляють на ВЛК

Чинний Порядок призову прямо встановлює: військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки ще не завершився, на медичний огляд не направляються. Це стосується й тих, хто має чинне бронювання.

Тобто сама по собі необхідність уточнити військово-облікові дані або поява людини в ТЦК не означає, що вона з чинною відстрочкою обов'язково має пройти ВЛК.

Коли ВЛК усе-таки можлива

Водночас Порядок №560 передбачає три винятки із загального правила. Людину з чинною відстрочкою можуть направити на медогляд, якщо вона:

приймається на військову службу за контрактом;

раніше була визнана обмежено придатною і не пройшла передбачений повторний медичний огляд для визначення придатності до служби — крім осіб, які в установленому порядку визнані особами з інвалідністю;

сама виявила бажання пройти ВЛК.

Що робити, якщо направили на ВЛК із чинною відстрочкою

Якщо ви маєте чинну відстрочку чи бронювання, а в ТЦК все одно вимагають пройти медогляд без передбачених законом підстав, варто письмово зафіксувати вимогу та попросити зазначити правову підставу направлення. Далі можна звернутися зі скаргою до вищого керівництва ТЦК або оскаржити дії в суді.

Нагадаємо: якщо відстрочку вже надано, але з'явилася інша підстава для її оформлення, її варто переоформити, аби уникнути непорозумінь під час перевірки документів.

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