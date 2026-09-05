Львівський окружний адміністративний суд вирішив спір заброньованого працівника критично важливого підприємства, якому відмовили у виїзді за кордон через наказ про відпустку без печатки.

Бронювання військовозобов'язаних в Україні дає відстрочку від призову, але не звільняє від належного оформлення документів для виїзду за кордон. Львівський окружний адміністративний суд розібрав справу заброньованого юриста критично важливого підприємства, якому відмовили у виїзді у відпустку через наказ про відпустку без печатки, повідомляє Судово-юридична газета.

Позивач мав чинне бронювання та оформив щорічну відпустку, однак під час перетину кордону його не пропустили. Підставою для відмови стало те, що наказ про надання відпустки не містив відбитка печатки підприємства. Чоловік оскаржив таку відмову до суду.

Розглядаючи справу, суд звернув увагу на те, що ще з 2017 року в Україні печатка не є обов'язковим реквізитом документів суб'єкта господарювання. Підприємство має право користуватися печаткою, але не зобов'язане її ставити, тому її відсутність на наказі не робить документ недійсним.

За висновком суду, чинний наказ про відпустку, підписаний уповноваженою особою, є належним підтвердженням відпустки і без відбитка печатки. Тож формальна вимога про печатку не може бути законною підставою відмовляти заброньованому працівнику у виїзді за кордон.

Що потрібно знати заброньованим про виїзд за кордон

Головне підтвердження бронювання — це не паперовий наказ, а внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Саме за цим реєстром на кордоні перевіряють, чи справді людина має право на відстрочку. Внутрішній наказ роботодавця про відпустку є лише додатковим документом про мету поїздки.

Для виїзду за кордон у відпустку заброньованому працівникові, як правило, потрібні закордонний паспорт, військово-обліковий документ і підтвердження перебування на спеціальному військовому обліку. Наказ про відпустку краще мати з собою — він пояснює, що людина їде саме у відпустку, а не у службове відрядження чи з іншою метою.

Що робити, якщо відмовили у виїзді

Якщо заброньованому працівникові відмовили у виїзді з формальних причин — через відсутність печатки чи інші зауваження до оформлення наказу, — відмову можна оскаржити в судовому порядку. Перед поїздкою варто заздалегідь перевірити, що бронювання активне й відображене в реєстрі, а наказ про відпустку виданий і підписаний за правилами підприємства.

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