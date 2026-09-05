Деруни — це хрусткі картопляні оладки з яйцем і мукою, які подають зі сметаною або яблучним пюре. Цей рецепт готується без варіння картоплі: усі інгредієнти подрібнюють сирими в блендері за кілька хвилин.

Рецепт тушкованої картоплі з м'ясом ми вже публікували — а деруни готуються зовсім по-іншому: тут картоплю не варять, а подрібнюють сирою і одразу смажать до хрусткої скоринки.

Деруни — це традиційні картопляні оладки, які на різних кухнях називають по-різному: у когось це деруни чи «картоплянки», у єврейській кухні — латкес. Але суть завжди одна: подрібнена картопля, яйце і трохи муки, обсмажені на сковороді до апетитної хрусткої скоринки. Це страва-спогад для багатьох родин, яку раніше готували на завтрак, а подавали зі сметаною чи яблучним пюре. Головна перевага цього рецепта — швидкість: сиру картоплю подрібнюють у блендері за кілька хвилин, без варіння чи тривалого натирання смужками.

Інгредієнти для дерунів

картопля — 4-5 великих бульб, очищена і розрізана на чотири частини

яйце — 1 велике

цибуля — 1 середня цибулина

часник — 1 зубчик, очищений

пшеничне борошно — 2-3 столові ложки

сіль — 1,5 чайної ложки

чорний перець мелений — щіпка (близько 1/8 чайної ложки)

олія для смаження — приблизно 60 мл (1/4 склянки)

Як приготувати деруни: покроково

Покладіть картоплю, цибулю, яйце, часник, муку, сіль і перець у чашу блендера чи кухонного комбайна. Подрібнюйте близько 4 хвилин, доки маса не перетвориться на однорідне тісто без великих шматочків картоплі.

Якщо блендера немає, картоплю та цибулю можна натерти на найдрібнішій тертці до консистенції пюре, а потім вручну вмішати решту інгредієнтів.

Розігрійте кілька столових ложок олії на сковороді. Викладайте тісто великою ложкою, формуючи деруни, і обсмажуйте під накритою кришкою по 3-4 хвилини з кожного боку, до рум'яної скоринки.

Готові деруни перекладайте на тарілку і подавайте одразу, поки вони найхрусткіші. З цієї кількості тіста вийде приблизно 16-20 дерунів.

Повторюйте процес, доки не використаєте все тісто, — краще тримати одразу дві сковороди, щоб встигати смажити й подавати одночасно.

Подавайте деруни гарячими, зі сметаною або яблучним пюре — це класичне поєднання, яке підкреслює смак хрусткої картоплі. Якщо готуєте велику порцію на компанію, тримайте сковороди в роботі одночасно: деруни найкращі просто з вогню, бо з часом стають м'якшими.

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