Рецепт тушеного картофеля с мясом мы уже публиковали — а драники готовятся совсем по-другому: здесь картофель не варят, а измельчают сырым и сразу обжаривают до хрустящей корочки.
Драники — это традиционные картофельные оладьи, которые на разных кухнях называют по-разному: у кого-то это драники или «картофлянки», в еврейской кухне — латкес. Но суть всегда одна: измельчённый картофель, яйцо и немного муки, обжаренные на сковороде до аппетитной хрустящей корочки. Это блюдо-воспоминание для многих семей, которое раньше готовили на завтрак, а подавали со сметаной или яблочным пюре. Главное преимущество этого рецепта — скорость: сырой картофель измельчают в блендере за несколько минут, без варки или долгого натирания полосками.
Ингредиенты для драников
- картофель — 4-5 крупных клубней, очищенный и разрезанный на четыре части
- яйцо — 1 крупное
- лук — 1 средняя луковица
- чеснок — 1 зубчик, очищенный
- пшеничная мука — 2-3 столовые ложки
- соль — 1,5 чайной ложки
- чёрный перец молотый — щепотка (около 1/8 чайной ложки)
- масло для жарки — примерно 60 мл (1/4 стакана)
Как приготовить драники: шаг за шагом
Положите картофель, лук, яйцо, чеснок, муку, соль и перец в чашу блендера или кухонного комбайна. Измельчайте около 4 минут, пока масса не превратится в однородное тесто без крупных кусочков картофеля.
Если блендера нет, картофель и лук можно натереть на самой мелкой тёрке до консистенции пюре, а затем вручную вмешать остальные ингредиенты.
Разогрейте несколько столовых ложек масла на сковороде. Выкладывайте тесто большой ложкой, формируя драники, и обжаривайте под закрытой крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
Готовые драники перекладывайте на тарелку и подавайте сразу, пока они самые хрустящие. Из этого количества теста получится примерно 16-20 драников.
Повторяйте процесс, пока не используете всё тесто, — лучше держать сразу две сковороды, чтобы успевать обжаривать и подавать одновременно.
Подавайте драники горячими, со сметаной или яблочным пюре — это классическое сочетание, которое подчёркивает вкус хрустящего картофеля. Если готовите большую порцию для компании, держите сковороды в работе одновременно: драники лучше всего прямо с огня, так как со временем становятся мягче.
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