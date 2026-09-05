Драники — это хрустящие картофельные оладьи с яйцом и мукой, которые подают со сметаной или яблочным пюре. Этот рецепт готовится без варки картофеля: все ингредиенты измельчают сырыми в блендере за несколько минут.

Рецепт тушеного картофеля с мясом мы уже публиковали — а драники готовятся совсем по-другому: здесь картофель не варят, а измельчают сырым и сразу обжаривают до хрустящей корочки.

Драники — это традиционные картофельные оладьи, которые на разных кухнях называют по-разному: у кого-то это драники или «картофлянки», в еврейской кухне — латкес. Но суть всегда одна: измельчённый картофель, яйцо и немного муки, обжаренные на сковороде до аппетитной хрустящей корочки. Это блюдо-воспоминание для многих семей, которое раньше готовили на завтрак, а подавали со сметаной или яблочным пюре. Главное преимущество этого рецепта — скорость: сырой картофель измельчают в блендере за несколько минут, без варки или долгого натирания полосками.

Ингредиенты для драников

картофель — 4-5 крупных клубней, очищенный и разрезанный на четыре части

яйцо — 1 крупное

лук — 1 средняя луковица

чеснок — 1 зубчик, очищенный

пшеничная мука — 2-3 столовые ложки

соль — 1,5 чайной ложки

чёрный перец молотый — щепотка (около 1/8 чайной ложки)

масло для жарки — примерно 60 мл (1/4 стакана)

Как приготовить драники: шаг за шагом

Положите картофель, лук, яйцо, чеснок, муку, соль и перец в чашу блендера или кухонного комбайна. Измельчайте около 4 минут, пока масса не превратится в однородное тесто без крупных кусочков картофеля.

Если блендера нет, картофель и лук можно натереть на самой мелкой тёрке до консистенции пюре, а затем вручную вмешать остальные ингредиенты.

Разогрейте несколько столовых ложек масла на сковороде. Выкладывайте тесто большой ложкой, формируя драники, и обжаривайте под закрытой крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

Готовые драники перекладывайте на тарелку и подавайте сразу, пока они самые хрустящие. Из этого количества теста получится примерно 16-20 драников.

Повторяйте процесс, пока не используете всё тесто, — лучше держать сразу две сковороды, чтобы успевать обжаривать и подавать одновременно.

Подавайте драники горячими, со сметаной или яблочным пюре — это классическое сочетание, которое подчёркивает вкус хрустящего картофеля. Если готовите большую порцию для компании, держите сковороды в работе одновременно: драники лучше всего прямо с огня, так как со временем становятся мягче.

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