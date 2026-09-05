Кабинет Министров продлил выплаты помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц еще на один шестимесячный период. Максимальное количество таких периодов увеличено с пяти до шести.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киевской области остается чувствительной темой, а теперь переселенцы получили важное решение и по денежной поддержке. Правительство продлило период выплаты помощи на проживание еще на один шестимесячный период, сообщила Киевская областная военная администрация.

Кабинет Министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Документ предусматривает продление государственной поддержки внутренне перемещенных лиц и уточняет отдельные условия назначения и выплаты помощи на проживание.

На сколько продлили выплаты на проживание

ВПЛ, которые соответствуют критериям для получения помощи на проживание, смогут получать ее в течение еще одного шестимесячного периода. Максимальное количество таких периодов увеличили с пяти до шести.

Отдельно урегулировали механизм продления помощи для детей, которые входят в состав семьи ВПЛ и имеют право на ее получение. Выплату на следующий шестимесячный период им будут продлевать автоматически.

Что еще изменилось для переселенцев

Кроме того, уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины в соответствии с требованиями законодательства. То есть переселенец, которому отказали или начислили некорректно, имеет более понятный путь защиты своих прав.

Поскольку выплаты назначает и перечисляет именно Пенсионный фонд, детали по конкретной ситуации стоит уточнять в сервисном центре ПФУ или в органе соцзащиты по месту фактического проживания в Киевской области.

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