Закон не запрещает мобилизованным заключать контракт на военную службу. Однако разрешат ли перейти на контрактную форму, зависит от военно-учетной специальности и актуальных потребностей Вооруженных Сил Украины.

Правила мобилизации в Украине и воинский учет постоянно уточняются. Юристы напоминают: закон не запрещает мобилизованным подписывать контракт на военную службу даже во время военного положения, однако есть несколько важных нюансов. Как объяснила адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова, разрешат ли перейти на контрактную форму службы, зависит от военно-учетной специальности человека и актуальных потребностей Вооруженных Сил Украины.

Чем контракт отличается от мобилизации

Контрактная служба в ВСУ в 2026 году имеет ряд преимуществ. Прежде всего человек может самостоятельно выбрать подразделение, специальность и место службы в пределах доступных вариантов. При мобилизации такого выбора нет — человека направляют туда, где есть нехватка кадров.

Кроме того, при подписании контракта предусмотрены стартовые выплаты. В частности, единовременная денежная помощь составляет от 26 624 до 33 280 грн в зависимости от звания. Дополнительно контрактники могут получить подъемные средства и компенсацию за аренду жилья. Мобилизованные таких бонусов не получают.

Еще одно отличие: контракт можно заключить на короткий срок — например, на период действия военного положения, и после его завершения уволиться. В то же время заключение контракта требует личной инициативы: нужно пройти медкомиссию, обучение и подписать документы.

Как мобилизованному перейти на контракт

После учебного центра распределение по воинским частям осуществляется в зависимости от потребностей ВСУ, поэтому мобилизованный не всегда попадает туда, куда хочет. Адвокат советует сначала перевестись в другую бригаду, а уже на новом месте заключить контракт.

«Я бы советовала перевестись как мобилизованному в другую бригаду, а уже на новом месте заключить контракт», — отметила Елена Воронкова. Для перевода в другую часть сначала нужно получить согласование от части, куда планируете перейти, а затем подавать рапорт на перевод вместе с этим документом.

Стоит учитывать: после мобилизации перевестись в другую часть очень сложно. Поэтому если есть желание служить по контракту, лучше делать это заранее, еще до мобилизации.

Новые мотивационные контракты с 2026 года

В июне 2026 года правила прохождения службы по контракту изменились. 16 июня стартовала кампания по заключению новых мотивационных контрактов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины №768.

Теперь новый мотивационный контракт могут заключить не только гражданские, но и мобилизованные военнослужащие и те, кто уже служит по контракту. Главное отличие — военный заранее знает определенный срок службы и условия отсрочки после увольнения.

Для разных категорий предусмотрены контракты на 6, 10, 14 или 24 месяца. В частности, для действующих военнослужащих доступен пехотно-штурмовой контракт на 10 месяцев, а боевой или базовый контракт заключается на 24 месяца.

Потеряет ли мобилизованный выплаты, если не подпишет контракт

Мобилизованный не обязан переходить на новый контракт. Если он не хочет этого делать, его служба продолжается по призыву во время мобилизации, а отказ не означает увольнение, перевод или прекращение службы.

В Минобороны подчеркивают: выплаты за непосредственное участие в боевых действиях не зависят от того, подписал ли военный новый мотивационный контракт. Тот, кто остался служить по мобилизации, имеет право на такие же боевые выплаты, как и военнослужащий на новом контракте.

Также постановление №768 ввело дополнительное тыловое вознаграждение в размере 10 тыс. грн в месяц для военнослужащих, у которых нет оснований для большего дополнительного вознаграждения. Эта выплата тоже не зависит от наличия нового контракта.

Как оформить переход на контракт

Для действующего военнослужащего переход на новый мотивационный контракт можно оформить рапортом через приложение «Армия+» или в бумажной форме. Повторное прохождение военно-врачебной комиссии для такого перехода не требуется.

Главное преимущество контракта для мобилизованного — определенность: конкретный срок службы и гарантированное право на увольнение после его завершения. После увольнения по новому контракту предусмотрена отсрочка от повторного призыва: базовый срок — шесть месяцев, далее он может увеличиваться в зависимости от вида контракта, предыдущей службы и участия в боевых действиях.

Итак, в 2026 году у мобилизованного есть выбор: продолжать службу по мобилизации и сохранять право на выплаты — или добровольно перейти на мотивационный контракт ради четко определенного срока службы, выбора должности и подразделения и гарантированной отсрочки после увольнения.

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