Закон не забороняє мобілізованим укладати контракт на військову службу. Втім, чи дозволять перейти на контрактну форму, залежить від військово-облікової спеціальності та актуальних потреб Збройних Сил України.

Правила мобілізації в Україні та військовий облік постійно уточнюються. Юристи нагадують: закон не забороняє мобілізованим підписувати контракт на військову службу навіть під час воєнного стану, однак є кілька важливих нюансів. Як пояснила адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова, чи дозволять перейти на контрактну форму служби, залежить від військово-облікової спеціальності людини та актуальних потреб Збройних Сил України.

Чим контракт відрізняється від мобілізації

Контрактна служба в ЗСУ у 2026 році має низку переваг. Передусім людина може самостійно обрати підрозділ, спеціальність і місце служби в межах доступних варіантів. При мобілізації такого вибору немає — людину направляють туди, де є нестача кадрів.

Крім того, при підписанні контракту передбачені стартові виплати. Зокрема, одноразова грошова допомога становить від 26 624 до 33 280 грн залежно від звання. Додатково контрактники можуть отримати підйомні кошти та компенсацію за оренду житла. Мобілізовані таких бонусів не отримують.

Ще одна відмінність: контракт можна укласти на короткий строк — наприклад, на період дії воєнного стану, і після його завершення звільнитися. Водночас укладення контракту вимагає особистої ініціативи: потрібно пройти медкомісію, навчання і підписати документи.

Як мобілізованому перейти на контракт

Після навчального центру розподіл по військових частинах здійснюється залежно від потреб ЗСУ, тому мобілізований не завжди потрапляє туди, куди хоче. Адвокат радить спершу перевестися до іншої бригади, а вже на новому місці укласти контракт.

«Я б радила перевестися як мобілізованому до іншої бригади, а вже на новому місці укласти контракт», — зазначила Олена Воронкова. Для переведення в іншу частину спершу треба отримати погодження від частини, куди плануєте перейти, а потім подавати рапорт на переведення разом із цим документом.

Варто зважати: після мобілізації перевестися до іншої частини дуже складно. Тож якщо є бажання служити за контрактом, краще робити це завчасно, ще до мобілізації.

Нові мотиваційні контракти з 2026 року

У червні 2026 року правила проходження служби за контрактом змінилися. 16 червня стартувала кампанія з укладення нових мотиваційних контрактів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України №768.

Тепер новий мотиваційний контракт можуть укласти не лише цивільні, а й мобілізовані військовослужбовці та ті, хто вже служить за контрактом. Головна відмінність — військовий заздалегідь знає визначений строк служби та умови відстрочки після звільнення.

Для різних категорій передбачені контракти на 6, 10, 14 або 24 місяці. Зокрема, для чинних військовослужбовців доступний піхотно-штурмовий контракт на 10 місяців, а бойовий або базовий контракт укладається на 24 місяці.

Чи втратить мобілізований виплати, якщо не підпише контракт

Мобілізований не зобов'язаний переходити на новий контракт. Якщо він не хоче цього робити, його служба продовжується за призовом під час мобілізації, а відмова не означає звільнення, переведення чи припинення служби.

У Міноборони наголошують: виплати за безпосередню участь у бойових діях не залежать від того, чи підписав військовий новий мотиваційний контракт. Той, хто лишився служити за мобілізацією, має право на такі ж бойові виплати, як і військовослужбовець на новому контракті.

Так само постанова №768 запровадила додаткову тилову винагороду в розмірі 10 тис. грн на місяць для військовослужбовців, які не мають підстав для більшої додаткової винагороди. Ця виплата теж не залежить від наявності нового контракту.

Як оформити перехід на контракт

Для чинного військовослужбовця перехід на новий мотиваційний контракт можна оформити рапортом через застосунок «Армія+» або у паперовій формі. Повторне проходження військово-лікарської комісії для такого переходу не потрібне.

Основна перевага контракту для мобілізованого — визначеність: конкретний строк служби та гарантоване право на звільнення після його завершення. Після звільнення за новим контрактом передбачена відстрочка від повторного призову: базовий строк — шість місяців, далі він може збільшуватися залежно від виду контракту, попередньої служби та участі у бойових діях.

Отже, у 2026 році в мобілізованого є вибір: продовжувати службу за мобілізацією і зберігати право на виплати — або добровільно перейти на мотиваційний контракт заради чітко визначеного строку служби, вибору посади та підрозділу й гарантованої відстрочки після звільнення.

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