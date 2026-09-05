Баклажани в духовці — це італійська класика melanzane alla parmigiana в легшій версії: замість смаження скибочки запікають у хрусткій панірці з пармезаном, а потім складають шарами з соусом маринара та моцарелою.

Мариновані баклажани ми вже публікували — а баклажани в духовці готуються зовсім інакше: тут овоч не маринують, а запікають у хрусткій сирній панірці й складають шарами з соусом.

Баклажани в духовці — це запечена версія відомої італійської страви melanzane alla parmigiana. Традиційно скибочки баклажана обсмажують в олії, щоб отримати хрустку скоринку, але запечений варіант виходить не менш смачним, при цьому значно легшим і без бризок олії на плиті. Панірка з панко та пармезану під час випікання утворює апетитну хрустку скоринку, яка нагадує смажену, хоча жиру та калорій у страві набагато менше.

Інгредієнти для баклажанів у духовці

баклажани — приблизно 900 г (2 великих, або 3 середніх, або 4 маленьких), нарізані кружечками завтовшки близько 1 см

яйця — 3 шт.

борошно пшеничне — 90 г (3/4 склянки)

сіль — 2 ч.л.

чорний перець — 1/2 ч.л.

сухарі панко (або звичайні італійські сухарі) — 100 г (1 склянка)

пармезан тертий — 100 г (1 склянка)

олія оливкова — 1 ст.л. (15 мл), плюс додатково для змащення листів і скибочок

часник — 2 зубчики, подрібнені

соус маринара — приблизно 900 мл (домашній або готовий)

свіжий базилік — жменя листочків, грубо порізаних (приблизно 1/4 склянки), за бажанням

моцарела тертий — 450 г

Як приготувати баклажани в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 190°C. Щедро змастіть оливковою олією два листи для випікання.

Підготуйте три неглибокі миски. У першій змішайте борошно, сіль і перець. У другій розбийте та збовтайте яйця. У третій з'єднайте сухарі панко з тертим пармезаном.

Обваляйте кожну скибочку баклажана спочатку в борошняній суміші, потім занурте в яйце, а наостанок обваляйте в сухарях із сиром.

Розкладіть панірувані скибочки на змащених листах, легенько присипте сіллю зверху та скропіть оливковою олією (або скористайтеся спреєм для випічки).

Випікайте 30-35 хвилин, обов'язково перевернувши скибочки на половині часу; якщо використовуєте два листи, поміняйте їх місцями в духовці для рівномірного пропікання.

Поки баклажани запікаються, підготуйте соус: розігрійте столову ложку олії на середньому вогні, додайте часник і потримайте хвилину, доки з'явиться аромат. Влийте маринару, доведіть до легкого кипіння, додайте базилік, перемішайте 30 секунд і зніміть з вогню.

Для складання страви вилийте трохи соусу на дно форми для запікання. Викладіть половину скибочок баклажана (можна з невеликим перекриттям), покрийте половиною соусу та половиною моцарели. Повторіть шар із рештою баклажанів, соусу та сиру.

Запікайте без накриття при 190°C ще 20-25 хвилин, доки сир не розплавиться і трохи не підрум'яниться зверху.

Баклажани в духовці добре поєднуються з легкими стравами — салатом «Цезар», часниковим хлібом, салатом «Капрезе» або запеченою брюссельською капустою, які збалансують насичену сирну страву. Готову страву можна зберігати в холодильнику 3-4 дні, а зібрану, але ще не запечену форму — заморозити на термін до трьох місяців і випікати одразу з холоду чи попередньо розморозивши в холодильнику.

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