Быстрый рецепт бельгийских вафель за считанные минуты доказывает: вкусную выпечку можно сделать без долгого замешивания теста. Не менее простой вариант — быстрая пицца на сковороде, которая готовится примерно за 10 минут из продуктов, обычно имеющихся под рукой.
Рецептом ленивой пиццы на сковороде поделился кулинар Игорь Шпигунов на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для быстрой пиццы
Для теста без замешивания понадобятся самые простые продукты:
- 4 столовые ложки сметаны;
- 4 столовые ложки майонеза;
- 2 яйца;
- 8-9 столовых ложек муки.
Для начинки можно выбрать любые ингредиенты на свой вкус. Популярный вариант — почти классическая гавайская комбинация: отварное или запечённое куриное мясо, ананасы, кукуруза и твёрдый сыр.
Как приготовить пиццу на сковороде
Приготовление не требует кулинарных навыков. В глубокой миске смешайте сметану, майонез и яйца до однородности, затем добавьте муку и перемешайте — тесто должно получиться густым, похожим на основу для оладий.
Вылейте массу на слегка смазанную сковороду и равномерно распределите. Сразу выложите начинку и щедро посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока низ не станет золотистым, а сыр не расплавится.
Секрет идеальной текстуры
Чтобы пицца хорошо пропеклась, готовьте её именно на небольшом огне — тесто не подгорит, а сыр успеет стать тягучим. Для более румяной корочки в конце снимите крышку на 1-2 минуты. В среднем блюдо будет готово примерно за 10 минут, в зависимости от толщины теста и мощности плиты.
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