Быстрая пицца на сковороде готовится всего за 10 минут из самых простых продуктов, которые обычно есть в холодильнике.

Быстрый рецепт бельгийских вафель за считанные минуты доказывает: вкусную выпечку можно сделать без долгого замешивания теста. Не менее простой вариант — быстрая пицца на сковороде, которая готовится примерно за 10 минут из продуктов, обычно имеющихся под рукой.

Рецептом ленивой пиццы на сковороде поделился кулинар Игорь Шпигунов на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для быстрой пиццы

Для теста без замешивания понадобятся самые простые продукты:

4 столовые ложки сметаны;

4 столовые ложки майонеза;

2 яйца;

8-9 столовых ложек муки.

Для начинки можно выбрать любые ингредиенты на свой вкус. Популярный вариант — почти классическая гавайская комбинация: отварное или запечённое куриное мясо, ананасы, кукуруза и твёрдый сыр.

Как приготовить пиццу на сковороде

Приготовление не требует кулинарных навыков. В глубокой миске смешайте сметану, майонез и яйца до однородности, затем добавьте муку и перемешайте — тесто должно получиться густым, похожим на основу для оладий.

Вылейте массу на слегка смазанную сковороду и равномерно распределите. Сразу выложите начинку и щедро посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока низ не станет золотистым, а сыр не расплавится.

Секрет идеальной текстуры

Чтобы пицца хорошо пропеклась, готовьте её именно на небольшом огне — тесто не подгорит, а сыр успеет стать тягучим. Для более румяной корочки в конце снимите крышку на 1-2 минуты. В среднем блюдо будет готово примерно за 10 минут, в зависимости от толщины теста и мощности плиты.





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