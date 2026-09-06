Швидкий рецепт бельгійських вафель за лічені хвилини доводить: смачну випічку можна зробити без довгого замішування тіста. Не менш простий варіант — швидка піца на сковороді, яка готується приблизно за 10 хвилин із продуктів, що зазвичай є під рукою.
Рецептом лінивої піци на сковороді поділився кулінар Ігор Шпигунов на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти для швидкої піци
Для тіста без замішування знадобляться найпростіші продукти:
- 4 столові ложки сметани;
- 4 столові ложки майонезу;
- 2 яйця;
- 8-9 столових ложок борошна.
Для начинки можна обрати будь-які інгредієнти на свій смак. Популярний варіант — майже класична гавайська комбінація: відварене або запечене куряче м'ясо, ананаси, кукурудза та твердий сир.
Як приготувати піцу на сковороді
Приготування не потребує кулінарних навичок. У глибокій мисці змішайте сметану, майонез та яйця до однорідності, потім додайте борошно та перемішайте — тісто має вийти густим, схожим на основу для оладок.
Вилийте масу на злегка змащену сковороду та рівномірно розподіліть. Одразу викладіть начинку і щедро посипте сиром. Накрийте кришкою та готуйте на повільному вогні, поки низ не стане золотистим, а сир не розплавиться.
Секрет ідеальної текстури
Щоб піца добре пропеклася, готуйте її саме на невеликому вогні — тісто не підгорить, а сир встигне стати тягучим. Для рум'янішої скоринки наприкінці зніміть кришку на 1-2 хвилини. У середньому страва буде готова приблизно за 10 хвилин, залежно від товщини тіста та потужності плити.
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