Млинці на молоці — класична тонка випічка на сніданок, яку легко приготувати наперед і подати з ароматною сирною начинкою та родзинками.

Рецепт панкейків на дріжджах ми вже публікували — а млинці на молоці готуються зовсім інакше і мають свою домашню родзинку.

Млинці на молоці — це класична тонка випічка, яку в українських родинах готують на сніданок або для гостей. Цей рецепт особливо зручний тим, що тісто змішується за кілька хвилин у блендері, а самі млинці можна начинити ніжною сирною начинкою з родзинками й тримати в холодильнику майже тиждень, підсмажуючи перед подачею.

Інгредієнти для млинців на молоці

вода теплувата — 120 мл

молоко — 240 мл

яйця великі — 4 шт.

масло вершкове розтоплене — 4 ст. л. (приблизно 60 г), плюс ще трохи для змащування сковороди

борошно пшеничне — приблизно 150 г (1 склянка)

цукор — 2 ст. л.

сіль — щіпка

Для начинки:

сир кремовий (типу філадельфія) — приблизно 225 г, кімнатної температури

сир кисломолочний дрібнозернистий (творог) — приблизно 450 г

цукор — приблизно 65 г (1/3 склянки)

родзинки — приблизно 110 г (3/4 склянки)

цукрова пудра — для подачі, за бажанням

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Усі інгредієнти для тіста — воду, молоко, яйця, розтоплене масло і борошно — покладіть у блендер у зазначеному порядку і збийте до однорідності.

Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, розтопіть невеликий шматочок масла. Вилийте близько 2-3 столових ложок тіста (30-45 мл) і одразу покрутіть сковороду, щоб тісто рівномірно розтеклося тонким шаром по дну.

Коли низ млинця стане ледь золотистим (це триває близько хвилини або й менше), переверніть його гострою лопаткою на інший бік і підсмажте до такого ж золотистого кольору. Готовий млинець викладіть на дошку.

Повторіть із рештою тіста. Гарячі млинці не складайте один на одного стосом — чекайте, поки вони стануть теплими або кімнатної температури, і лише тоді складайте.

Для начинки промийте творог холодною водою у ситі й добре відкиньте, щоб стекла зайва волога. Товкачкою розітріть кремовий сир, творог і цукор до кремової однорідної маси — творог може лишитися трохи грудкуватим, це нормально.

На кожен млинець нанесіть близько 2 столових ложок начинки, розподіліть лопаткою, посипте приблизно 15 родзинками, згорніть у рулет і розріжте навпіл.

Млинці, які не подаватимете відразу, приберіть у холодильник — там вони зберігаються майже тиждень.

Перед подачею розтопіть у сковороді близько столової ложки масла і обсмажте згорнуті млинці на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки — це займає зовсім небагато часу, тож стежте, щоб не підгоріли.

Готові млинці на молоці посипте цукровою пудрою за бажанням і подавайте зі сметаною або джемом. Такий рецепт зручно готувати заздалегідь: начинені млинці чудово зберігаються в холодильнику і залишаються смачними навіть на другий-третій день.

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