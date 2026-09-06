Суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський показав рецепт домашнього майонезу без блендера, який легко приготувати за кілька хвилин із доступних продуктів.

Домашній майонез без консервантів можна збити навіть без техніки — суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський показав простий рецепт, для якого не потрібен блендер, а лише звичайний вінчик і кілька доступних продуктів.

Інгредієнти для майонезу без блендера

Для густого домашнього соусу знадобляться продукти, які є майже на кожній кухні:

1 свіже куряче яйце;

200 мл рафінованої соняшникової або оливкової олії;

1 чайна ложка гірчиці;

1 столова ложка лимонного соку;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки цукру;

дрібка чорного меленого перцю — за бажанням.

Як приготувати майонез без блендера

Головний секрет — усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тому яйце та олію варто дістати з холодильника за 20–30 хвилин до початку, інакше соус може не загуснути.

У глибоку миску вбийте яйце, додайте гірчицю, лимонний сік, сіль, цукор і перець. Збийте масу вінчиком до однорідності. Далі — найвідповідальніший момент: починайте вливати олію буквально по краплях, не перестаючи енергійно збивати вінчиком.

Коли суміш почне густішати і світлішати, олію можна вливати вже тонкою цівкою, не припиняючи помішувати. За 2–3 хвилини маса перетвориться на густий, ніжний майонез без блендера, який за смаком не поступиться магазинному.

Як зберігати домашній майонез

Готовий соус перекладіть у чисту скляну банку, щільно закрийте кришкою і тримайте в холодильнику не довше 3–5 днів. Оскільки в рецепті немає консервантів, краще готувати невеликими порціями — рівно стільки, скільки плануєте використати найближчими днями.

Такий майонез пасує до овочевих салатів, бутербродів, запеченої картоплі, м'ясних страв і домашніх бургерів.

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