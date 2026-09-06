На Ровенщине эвакуированные семьи из прифронтовых территорий встречают на вокзале, размещают в стабилизационном центре и сопровождают до полного обустройства. Рассказываем, какую поддержку оказывают и куда обращаться тем, кто спасается от обстрелов.

Поддержка ВПО в Ровенской области охватывает весь путь после эвакуации — от встречи на вокзале Ровно до поиска жилья и оформления документов. О том, как работает такое сопровождение, рассказывает телеканал «Ровно 1» со ссылкой на Ровенскую ОВА.

История Ирины показывает, как выглядит помощь на практике. Женщина с тремя детьми приехала из Снигирёвки Николаевской области. Её муж служит в ВСУ с 2019 года, а российские войска всё чаще обстреливали деоккупированный город: повредили школу и детский сад. Когда вражеский беспилотник попал в соседний жилой дом, семья решила уезжать.

«Принимать такое решение тяжело. У тебя есть всё, и ты просто едешь в никуда. Когда я ехала и была в дороге, постоянно держала связь с командой ОО "Центр Интеграции". В Ровно нас встретили, доставили в стабилизационный центр, организовали приезд необходимых служб, чтобы мы оформили все документы», — рассказывает Ирина.

В стабилизационном центре на Ровенщине команда ОО «Центр Интеграции» обеспечила постэвакуационное сопровождение ещё 30 людям из прифронтовых территорий. Новоприбывшим здесь дают самое необходимое, помогают определиться с дальнейшим маршрутом с учётом жизненных обстоятельств и открывают доступ к нужным услугам.

Перечень поддержки широкий: оформление документов, психологическая помощь, а при необходимости — содействие в получении средств реабилитации и обустройство после переезда. Для Ирины следующим этапом стало обустройство в Ровно: юристка «Центра Интеграции» проконсультировала её по статусу ребёнка, пострадавшего в результате военных действий, и скоординировала обращение в БФ «Право на защиту» — там семья может получить многоцелевую финансовую поддержку от УВКБ ООН.

Похожую поддержку уже получили господин Андрей из Славянска, госпожа Светлана из Краматорска и госпожа Любовь из Константиновки. Последняя эвакуировалась вместе с мужем, дочерью, внуком и пёсиком Арчи. Сопровождение не завершается после переезда: если человеку нужна бытовая техника или другие вещи, их подбирают под индивидуальные потребности.

Отдельно организация помогает найти отдельное жильё тем, кто хочет поселиться самостоятельно. Команда собирает предложения от владельцев, готовых сдать или предоставить в пользование свои дома или квартиры переселенцам.

Как получить поддержку или предложить жильё

Если вы эвакуируетесь с прифронтовой территории и направляетесь на Ровенщину, о прибытии стоит сообщить команде ОО «Центр Интеграции» по телефону: +38 098 385 03 07.

Владельцы жилья, которое сейчас пустует, могут предложить его для использования или аренды переселенцам. Для этого нужно заполнить короткую анкету владельца жилья (ссылка: forms.gle/gdH6hVy46XCfvzj4A). После обработки анкеты представители организации свяжутся с вами, чтобы уточнить детали.

Проект «Поддержка интеграции уязвимых категорий недавно прибывших перемещённых лиц с целью предотвращения вторичного перемещения» реализует ОО «Центр Интеграции» в партнёрстве с Ровенской ОГА при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

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