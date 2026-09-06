Киевский областной совет внес изменения в комплексную программу поддержки семьи и детей до 2027 года. На оздоровление детей, транспорт для детских домов семейного типа и психологическую помощь направят более 171 миллиона гривен.

Помощь семьям и детям в Киевской области расширяется — областной совет утвердил новую редакцию комплексной программы поддержки семьи и детей до 2027 года, на которую направят более 171 миллиона гривен из областного бюджета.

Как сообщает КиевВлада, изменения внесены решением Киевского областного совета №1795-38-VIII от 20 августа 2026 года. В 2026 году на программу предусмотрели 84,12 миллиона гривен, в 2027-м — 87,74 миллиона гривен. В документе подчеркивают, что это предварительные расчеты, которые могут уточняться в зависимости от наполнения бюджета.

Программа охватывает сразу несколько направлений: защиту прав детей, поддержку семей в сложных жизненных обстоятельствах, развитие семейных форм воспитания, социализацию детей, а также организацию их оздоровления и отдыха.

Автомобили для детских домов семейного типа

Отдельный блок программы касается детских домов семейного типа (ДДСТ). На закупку автомобилей для них в 2026–2027 годах выделили 6,35 миллиона гривен. Также планируют приобрести специальный минивэн для перевозки детей с инвалидностью, которые пользуются услугой «Семейный дом».

И. о. главы Киевского областного совета Ярослав Добрянский рассказал, что в 2026 году области удалось приобрести и передать в пользование ДДСТ 12 автомобилей. Всего таким домам уже передали 40 машин.

Бесплатное оздоровление детей

Еще один блок посвящен оздоровлению и отдыху детей. На это в 2026–2027 годах заложили 17,98 миллиона гривен. Отдельно дети участников боевых действий и дети погибших ветеранов войны смогут отдохнуть за пределами Киевщины — на это предусмотрели почти 31 миллион гривен.

По словам Добрянского, в 2026 году услугами оздоровления и отдыха планируют обеспечить 1 938 детей, в 2027 году — 2 008 детей. По состоянию на 1 июля 2026 года часть путевок уже приобрели: 175 детей отдохнули в палаточном лагере «Зоряный» в Киевской области, еще 185 — в ДОЗ СТ «Чайка» на Обуховщине, 200 детей получили услуги оздоровления в «Моршин Кидс Кемп Гринвуд» на Львовщине и 185 — в «Прага фэмили кемп» на Закарпатье.

Кроме того, 25 детей участников боевых действий, погибших, пропавших без вести и находящихся в плену, побывали на отдыхе в Испании. Поездку организовали благодаря сотрудничеству ASOCIACIÓN VICHE, Киевской областной государственной администрации и депутатского корпуса облсовета.

Как получить путевку на оздоровление

Путевки для детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, закупают за счет областного бюджета. Чтобы попасть в программу, родителям или опекунам стоит обратиться в службу по делам детей или управление социальной защиты по месту жительства — именно эти структуры формируют списки детей льготных категорий.

Отдельно программой предусмотрены информационные и образовательные мероприятия в громадах Киевщины для популяризации усыновления, приемных и патронатных семей, а также поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В 2026 году мероприятиями программы планируют охватить 29 822 участника, в 2027 году — 30 786.

В программу также вошли профилактика домашнего насилия, противодействие торговле людьми, информационные кампании о правах детей и поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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