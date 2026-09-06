Мобилизованные военнослужащие в Украине получают оклад, надбавки и вознаграждения, размер которых зависит от звания, должности и условий службы. В 2026 году также действуют зональные вознаграждения до 170 000 гривен.

Выплаты для семей погибших военных и денежное довольствие мобилизованных в 2026 году начисляются по нескольким правилам. Как сообщает Fakty ICTV со ссылкой на Министерство обороны Украины, состав выплат зависит от звания, должности, условий службы и научной степени военнослужащего.

Из чего состоит денежное довольствие

Денежное довольствие мобилизованного формируют ежемесячные и единовременные выплаты. Основные ежемесячные составляющие — оклад по воинскому званию, должностной оклад и надбавка за выслугу лет.

К ежемесячным дополнительным выплатам относятся доплаты, надбавки, премия, повышение должностного оклада и вознаграждение за особенности прохождения службы во время военного положения. Отдельно предусмотрено вознаграждение для военных, выполняющих задачи по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты.

Раз в год военнослужащий может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер — месячное денежное довольствие, назначают при тяжелых семейных обстоятельствах, нарушении здоровья, ранениях или других уважительных причинах.

Сколько платят при заключении первого контракта

При заключении первого контракта предусмотрена единовременная денежная помощь. Ее размер в 2026 году составляет:

26 624 грн — для рядового состава за первый контракт на три года;

29 952 грн — для сержантского и старшинского состава за первый контракт на три года и более;

33 280 грн — для офицерского состава за первый контракт на один год и более.

Подъемное пособие выплачивается только контрактникам, кадровым военным и офицерам по призыву при переезде на новое место службы. Его размер — 100% месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50% на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним. Мобилизованным это пособие не предоставляют.

Зональные вознаграждения и суточные

Летом 2026 года ввели дополнительные зональные вознаграждения в зависимости от приближения к линии боевого соприкосновения. Деньги начисляют пропорционально фактическим дням пребывания в соответствующей зоне.

170 000 грн — за выполнение задач до взводного опорного пункта включительно, на линии соприкосновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки, а также на временно оккупированных территориях, в «серой» зоне и на территории противника;

70 000 грн — за выполнение задач до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение месяца военный выполнял задачи в разных районах, выплату считают отдельно по каждому району по фактическим дням. Суточные за активные боевые операции составляют 20 000 грн в сутки за восстановление позиций в глубине собственной обороны и 40 000 грн в сутки за участие в штурме на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

Что с зарплатой мобилизованных работников

С 19 июля 2022 года работодатели не обязаны выплачивать мобилизованным работникам средний заработок. При этом за работником сохраняются место работы и должность на весь период службы. Предприятие может и дальше платить зарплату или материальную помощь по собственной инициативе.

Как начисляют выплаты

Денежное довольствие начисляют на основании приказов командира воинской части. Подъемное пособие и суточные выплачивают по новому месту пребывания согласно приказу с указанием суммы. Для членов семьи право на подъемное пособие возникает на дату подачи рапорта на выплату.

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