Київська обласна рада внесла зміни до комплексної програми підтримки сім'ї та дітей до 2027 року. На оздоровлення дітей, транспорт для дитячих будинків сімейного типу та психологічну допомогу спрямують понад 171 мільйон гривень.

Допомога сім'ям та дітям у Київській області розширюється — обласна рада затвердила нову редакцію комплексної програми підтримки сім'ї та дітей до 2027 року, на яку спрямують понад 171 мільйон гривень з обласного бюджету.

Як повідомляє КиївВлада, зміни внесені рішенням Київської обласної ради №1795-38-VIII від 20 серпня 2026 року. У 2026 році на програму передбачили 84,12 мільйона гривень, у 2027-му — 87,74 мільйона гривень. У документі наголошують, що це попередні розрахунки, які можуть уточнюватися залежно від наповнення бюджету.

Програма охоплює одразу кілька напрямів: захист прав дітей, підтримку сімей у складних життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання, соціалізацію дітей, а також організацію їхнього оздоровлення та відпочинку.

Автомобілі для дитячих будинків сімейного типу

Окремий блок програми стосується дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). На закупівлю автомобілів для них у 2026–2027 роках виділили 6,35 мільйона гривень. Також планують придбати спеціальний мінівен для перевезення дітей з інвалідністю, які користуються послугою «Сімейна домівка».

В. о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський розповів, що у 2026 році області вдалося придбати та передати в користування ДБСТ 12 автомобілів. Загалом таким будинкам уже передали 40 автівок.

Безкоштовне оздоровлення дітей

Ще один блок присвячений оздоровленню та відпочинку дітей. На це у 2026–2027 роках заклали 17,98 мільйона гривень. Окремо діти учасників бойових дій та діти загиблих ветеранів війни зможуть відпочити за межами Київщини — на це передбачили майже 31 мільйон гривень.

За словами Добрянського, у 2026 році послугами оздоровлення та відпочинку планують забезпечити 1 938 дітей, у 2027 році — 2 008 дітей. Станом на 1 липня 2026 року частину путівок уже придбали: 175 дітей відпочили в наметовому таборі «Зоряний» у Київській області, ще 185 — у ДОЗ СТ «Чайка» на Обухівщині, 200 дітей отримали послуги оздоровлення у «Моршин Кідс Кемп Грінвуд» на Львівщині та 185 — у «Прага фемілі кемп» на Закарпатті.

Крім того, 25 дітей учасників бойових дій, загиблих, зниклих безвісти та тих, хто перебуває в полоні, побували на відпочинку в Іспанії. Поїздку організували завдяки співпраці ASOCIACIÓN VICHE, Київської обласної державної адміністрації та депутатського корпусу облради.

Як отримати путівку на оздоровлення

Путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, закуповують коштом обласного бюджету. Щоб потрапити до програми, батькам або опікунам варто звернутися до служби у справах дітей чи управління соціального захисту за місцем проживання — саме ці структури формують списки дітей пільгових категорій.

Окремо програмою передбачені інформаційні та освітні заходи в громадах Київщини для популяризації усиновлення, прийомних та патронатних сімей, а також підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2026 році заходами програми планують охопити 29 822 учасники, у 2027 році — 30 786.

До програми також увійшли профілактика домашнього насильства, протидія торгівлі людьми, інформаційні кампанії щодо прав дітей і підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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