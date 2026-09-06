Рецепт швидких голубців без капустяного відварювання уже публікувала Politeka, але ще простіше готуються ліниві голубці — цей рецепт не вимагає загортати кожен голубець окремо.
Достатньо змішати всі інгредієнти, сформувати котлетки та запекти їх у томатно-сметанному соусі.
Інгредієнти для лінивих голубців
Для страви знадобляться прості й доступні продукти:
- 150 г рису;
- одна цибулина;
- одна морква;
- 600 г фаршу;
- ½ качана капусти;
- 300 г томатного соусу;
- 200 г сметани;
- 50 г вершкового масла;
- сіль, перець і спеції за смаком;
- рослинна олія.
Покрокове приготування
Спершу рис промивають, заливають двома склянками води та відварюють. Поки він вариться, дрібно нарізають цибулю, а моркву натирають на великій терці. Цибулю з морквою викладають у сковороду зі шматочком вершкового масла та рослинною олією, солять, додають спеції й пасерують на невеликому вогні 15 хвилин.
До засмажки додають нашатковану капусту й тушкують усе разом 5–7 хвилин, поки капуста не стане м'якою. Потім у великій посудині змішують остиглий рис, фарш і засмажку, солять, перчать та додають спеції.
Суміш ретельно перемішують і формують невеликі ліниві голубці у вигляді котлет. Форму для запікання змащують вершковим маслом і викладають їх в один шар.
Соус та запікання
Для соусу з'єднують томатний соус зі сметаною, додають сіль і перець та добре перемішують. Готовим соусом заливають ліниві голубці й запікають у духовці при 180 °С протягом 45–50 хвилин.
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