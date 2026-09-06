Ліниві голубці — простий рецепт ситної страви, яка готується значно швидше за класичні голубці, адже капусту не треба відварювати та загортати окремо.

Рецепт швидких голубців без капустяного відварювання уже публікувала Politeka, але ще простіше готуються ліниві голубці — цей рецепт не вимагає загортати кожен голубець окремо.

Достатньо змішати всі інгредієнти, сформувати котлетки та запекти їх у томатно-сметанному соусі.

Інгредієнти для лінивих голубців

Для страви знадобляться прості й доступні продукти:

150 г рису;

одна цибулина;

одна морква;

600 г фаршу;

½ качана капусти;

300 г томатного соусу;

200 г сметани;

50 г вершкового масла;

сіль, перець і спеції за смаком;

рослинна олія.

Покрокове приготування

Спершу рис промивають, заливають двома склянками води та відварюють. Поки він вариться, дрібно нарізають цибулю, а моркву натирають на великій терці. Цибулю з морквою викладають у сковороду зі шматочком вершкового масла та рослинною олією, солять, додають спеції й пасерують на невеликому вогні 15 хвилин.

До засмажки додають нашатковану капусту й тушкують усе разом 5–7 хвилин, поки капуста не стане м'якою. Потім у великій посудині змішують остиглий рис, фарш і засмажку, солять, перчать та додають спеції.

Суміш ретельно перемішують і формують невеликі ліниві голубці у вигляді котлет. Форму для запікання змащують вершковим маслом і викладають їх в один шар.

Соус та запікання

Для соусу з'єднують томатний соус зі сметаною, додають сіль і перець та добре перемішують. Готовим соусом заливають ліниві голубці й запікають у духовці при 180 °С протягом 45–50 хвилин.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт домашніх голубців: що додати до сирого рису, щоб смак вийшов особливо насиченим.

Також Politeka повідомляла, рецепт ідеальних голубців: одна деталь робить їх набагато смачнішими.