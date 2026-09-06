Рецепт быстрых голубцов без отваривания капусты уже публиковала Politeka, но еще проще готовятся ленивые голубцы — этот рецепт не требует заворачивать каждый голубец отдельно.
Достаточно смешать все ингредиенты, сформировать котлетки и запечь их в томатно-сметанном соусе.
Ингредиенты для ленивых голубцов
Для блюда понадобятся простые и доступные продукты:
- 150 г риса;
- одна луковица;
- одна морковь;
- 600 г фарша;
- ½ кочана капусты;
- 300 г томатного соуса;
- 200 г сметаны;
- 50 г сливочного масла;
- соль, перец и специи по вкусу;
- растительное масло.
Пошаговое приготовление
Сначала рис промывают, заливают двумя стаканами воды и отваривают. Пока он варится, мелко нарезают лук, а морковь натирают на крупной терке. Лук с морковью выкладывают в сковороду с кусочком сливочного масла и растительным маслом, солят, добавляют специи и пассеруют на небольшом огне 15 минут.
К зажарке добавляют нашинкованную капусту и тушат все вместе 5–7 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем в большой посуде смешивают остывший рис, фарш и зажарку, солят, перчат и добавляют специи.
Смесь тщательно перемешивают и формируют небольшие ленивые голубцы в виде котлет. Форму для запекания смазывают сливочным маслом и выкладывают их в один слой.
Соус и запекание
Для соуса соединяют томатный соус со сметаной, добавляют соль и перец и хорошо перемешивают. Готовым соусом заливают ленивые голубцы и запекают в духовке при 180 °С в течение 45–50 минут.
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