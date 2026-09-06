Ленивые голубцы — простой рецепт сытного блюда, которое готовится значительно быстрее классических голубцов, ведь капусту не нужно отдельно отваривать и заворачивать.

Рецепт быстрых голубцов без отваривания капусты уже публиковала Politeka, но еще проще готовятся ленивые голубцы — этот рецепт не требует заворачивать каждый голубец отдельно.

Достаточно смешать все ингредиенты, сформировать котлетки и запечь их в томатно-сметанном соусе.

Ингредиенты для ленивых голубцов

Для блюда понадобятся простые и доступные продукты:

150 г риса;

одна луковица;

одна морковь;

600 г фарша;

½ кочана капусты;

300 г томатного соуса;

200 г сметаны;

50 г сливочного масла;

соль, перец и специи по вкусу;

растительное масло.

Пошаговое приготовление

Сначала рис промывают, заливают двумя стаканами воды и отваривают. Пока он варится, мелко нарезают лук, а морковь натирают на крупной терке. Лук с морковью выкладывают в сковороду с кусочком сливочного масла и растительным маслом, солят, добавляют специи и пассеруют на небольшом огне 15 минут.

К зажарке добавляют нашинкованную капусту и тушат все вместе 5–7 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем в большой посуде смешивают остывший рис, фарш и зажарку, солят, перчат и добавляют специи.

Смесь тщательно перемешивают и формируют небольшие ленивые голубцы в виде котлет. Форму для запекания смазывают сливочным маслом и выкладывают их в один слой.

Соус и запекание

Для соуса соединяют томатный соус со сметаной, добавляют соль и перец и хорошо перемешивают. Готовым соусом заливают ленивые голубцы и запекают в духовке при 180 °С в течение 45–50 минут.

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