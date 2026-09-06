Під час заходу «Рівненська Єдність 2026» військовим 445-ї окремої бригади безпілотних систем передали два позашляховики.

Підтримка військових та ветеранів на Рівненщині цього тижня поповнилася новою технікою — під час заходу «Рівненська Єдність 2026» захисникам передали два позашляховики. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної ради. Транспорт допомагатиме військовослужбовцям у виконанні бойових завдань.

Захід відбувся у Шпанівській громаді та зібрав представників 26 громад області. Подія була насамперед орієнтована на військових, ветеранів, ветеранок та їхні родини. Серед запрошених гостей — заступник голови Рівненської обласної ради Сергій Свисталюк.

Організували «Рівненську Єдність 2026» спільно Рівненська обласна та районна військові адміністрації, а також Шпанівська сільська рада. Для гостей підготували зони активного відпочинку й адаптивного спорту, провели майстер-класи та тренінги з домедичної допомоги.

Що підготували для гостей

Окремо для родин облаштували дитячу зону, де відбувалися бульбашкове шоу, малювання на плівці та в'язання вузлів. На території працював фудкорт і тривала концертна програма. Не обійшлося й без подарунків: діяла безпрограшна лотерея, у якій приз отримав кожен учасник. Серед головних нагород — спа-відпочинок на двох, прогулянка на конях, сертифікати на картинг і відпочинок у комплексі «Занзібар».

Два позашляховики для бригади

Головним акцентом заходу стала підтримка військових. Організатори передали 445-й окремій бригаді безпілотних систем два позашляховики. Як зазначили в облраді, транспорт допомагатиме військовослужбовцям у виконанні бойових завдань.

Тож «Рівненська Єдність 2026» поєднала підтримку родин захисників із конкретною допомогою підрозділу, який виконує завдання на фронті.

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