У серпні світовий індекс продовольчих цін ФАО підскочив до 133,3 пункту — найвищого показника з листопада 2022 року.

Подорожчання в Україні набирає обертів разом зі світовим ринком — у серпні 2026 року глобальний індекс продовольчих цін ФАО сягнув 133,3 пункту, найвищої позначки з листопада 2022 року. Найбільше подорожчали зерно, цукор, молочна продукція, м'ясо та рослинні олії. Про це пише Reuters із посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО), яка щомісяця відстежує вартість кошика базових продуктів на світових ринках.

Попри рекорд із 2022 року, нинішній показник усе ще на 17% нижчий за пік березня 2022-го, коли на ціни тиснув початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді світові ринки здригнулися через блокування українських портів і зупинку експорту зерна, і лише зараз індекс уперше за чотири роки наблизився до тих рівнів.

Найбільше за місяць подорожчали зернові: ринкові ціни на них зросли до трирічного максимуму. Цукор підскочив до найвищої позначки за останній рік. Помітно додали в ціні також молочна продукція, м'ясо та рослинні олії — саме ці категорії формують основу щоденного споживчого кошика в більшості країн.

Головним драйвером подорожчання називають погоду. Екстремальна спека в Європі вдарила по врожаю кукурудзи та цукрових буряків і негативно позначилася на тваринництві. Водночас природне явище Ель-Ніньйо, за якого різко прогрівається поверхня Тихого океану, скоротило виробництво пальмової олії та цукру в Азії.

Другий фактор — війни. За даними ФАО, на постачання зерна вплинули удари по зернових суднах у Чорному морі, а на добрива та сільськогосподарські культури — війна США в Ірані. Для України це подвійний удар: обстріли портової інфраструктури на Одещині ускладнюють експорт, через що світові ціни ростуть, а імпортна продукція на українських полицях дорожчає слідом.

Як це позначиться на цінах для українців

Україна — один із найбільших експортерів зерна у світі, тож зростання світових цін частково підтримує аграріїв. Проте для звичайного споживача глобальний тренд означає подорожчання імпортних продуктів: тропічних фруктів, кави, олій, риби, а також кормів для тварин, що зрештою б'є по ціні м'яса, молока та яєць на внутрішньому ринку.

Чого очікувати найближчими місяцями

Найімовірніше, тиск на ціни збережеться до кінця року. Варто стежити за трьома індикаторами: врожайністю в Європі після посухи, стабільністю роботи чорноморських портів і цінами на добрива, які закладаються в собівартість нового врожаю. Якщо зерновий коридор і далі працюватиме з перебоями, варто очікувати чергового перегляду цінників у магазинах.

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