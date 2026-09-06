В августе мировой индекс продовольственных цен ФАО подскочил до 133,3 пункта — самого высокого показателя с ноября 2022 года.

Подорожание в Украине набирает обороты вместе с мировым рынком — в августе 2026 года глобальный индекс продовольственных цен ФАО достиг 133,3 пункта, самой высокой отметки с ноября 2022 года. Больше всего подорожали зерно, сахар, молочная продукция, мясо и растительные масла. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), которая ежемесячно отслеживает стоимость корзины базовых продуктов на мировых рынках.

Несмотря на рекорд с 2022 года, нынешний показатель всё ещё на 17% ниже пика марта 2022-го, когда на цены давило начало полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда мировые рынки вздрогнули из-за блокировки украинских портов и остановки экспорта зерна, и лишь сейчас индекс впервые за четыре года приблизился к тем уровням.

Больше всего за месяц подорожали зерновые: рыночные цены на них выросли до трёхлетнего максимума. Сахар подскочил до самой высокой отметки за последний год. Заметно прибавили в цене также молочная продукция, мясо и растительные масла — именно эти категории формируют основу ежедневной потребительской корзины в большинстве стран.

Главным драйвером подорожания называют погоду. Экстремальная жара в Европе ударила по урожаю кукурузы и сахарной свёклы и негативно сказалась на животноводстве. В то же время природное явление Эль-Ниньо, при котором резко прогревается поверхность Тихого океана, сократило производство пальмового масла и сахара в Азии.

Второй фактор — войны. По данным ФАО, на поставки зерна повлияли удары по зерновым судам в Чёрном море, а на удобрения и сельскохозяйственные культуры — война США в Иране. Для Украины это двойной удар: обстрелы портовой инфраструктуры на Одесщине затрудняют экспорт, из-за чего мировые цены растут, а импортная продукция на украинских полках дорожает следом.

Как это отразится на ценах для украинцев

Украина — один из крупнейших экспортёров зерна в мире, поэтому рост мировых цен частично поддерживает аграриев. Однако для обычного потребителя глобальный тренд означает подорожание импортных продуктов: тропических фруктов, кофе, масел, рыбы, а также кормов для животных, что в итоге бьёт по цене мяса, молока и яиц на внутреннем рынке.

Чего ожидать в ближайшие месяцы

Скорее всего, давление на цены сохранится до конца года. Стоит следить за тремя индикаторами: урожайностью в Европе после засухи, стабильностью работы черноморских портов и ценами на удобрения, которые закладываются в себестоимость нового урожая. Если зерновой коридор и дальше будет работать с перебоями, стоит ожидать очередного пересмотра ценников в магазинах.

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