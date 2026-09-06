Пилотный проект «Деньги ходят за учителем» расширяют на новые категории педагогов, а регистрацию продлили до конца октября 2026 года. Участнику начисляют 1500 гривен на повышение квалификации.

В школах Украины стало меньше первоклассников, но для педагогов, которые продолжают учить детей, появилась новая финансовая возможность. Пилотный проект «Деньги ходят за учителем» расширяют на новые категории участников, а регистрацию продлили до конца октября 2026 года.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, теперь к пилоту могут присоединиться педагоги 5–6 классов Новой украинской школы, социальные педагоги, педагогические работники специализированных учебных заведений и украинские учителя, работающие в образовательных центрах за рубежом.

Педагоги 5–6 классов НУШ

Расширение пилота стало дополнительной поддержкой для учителей базовой школы. Именно на начало полномасштабной войны пришёлся один из ключевых этапов реформы: в 2022 году по новому Государственному стандарту начали учиться пятые классы. Педагогам пришлось одновременно осваивать новые подходы НУШ и работать в условиях войны, дистанционного и смешанного обучения, вынужденных переселений и образовательных потерь.

Украинские учителя за рубежом

Отдельная новая категория — украинские педагоги, которые преподают в образовательных центрах за пределами страны: субботних и воскресных школах, где дети изучают украиноведческий компонент. Таких верифицированных центров сейчас более 120. Для этих учителей предусмотрено направление повышения квалификации «организация образовательного процесса в образовательных центрах за рубежом».

Социальные педагоги и специализированные заведения

К пилоту присоединяются социальные педагоги — для них есть отдельное направление «социально-педагогическое сопровождение и механизмы защиты прав ребёнка». Возможности распространяются и на педагогических работников специализированных учебных заведений: художественных, спортивных, военных и научных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой.

Как работает механизм «Деньги ходят за учителем»

Государство начисляет участнику пилота 1500 гривен на виртуальный счёт, а педагог самостоятельно выбирает программу и субъекта повышения квалификации на платформе «Вектор». На платформе уже зарегистрировано более 153 тысяч пользователей, а в рамках пилота средства на повышение квалификации получили уже более 38 тысяч педагогических работников.

Как присоединиться к пилоту

Регистрацию продлили до конца октября 2026 года — ранее срок определяли до августа. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на платформе «Вектор», дождаться начисления средств на виртуальный счёт и выбрать подходящую программу повышения квалификации.

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