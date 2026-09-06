Прогноз на тиждень з 7 по 13 вересня оприлюднило видання Horoscope.com. За словами астрологів, енергетика тижня буде хвилеподібною: старт і фінал сильні та результативні, а середина вимагатиме терпіння і спокою. Комусь доведеться підлаштовуватися під чужі рішення, а комусь — навпаки, брати ситуацію у свої руки. Розповідаємо, що чекає кожен знак.

Овен

На початку тижня Овнам прийде підтримка ззовні — друг чи колега підставить плече саме тоді, коли це потрібно. У вівторок і середу удача трохи відступить, тож краще не форсувати події й не піддаватися роздратуванню: не все має йти за планом. Четвер знову поверне сприятливу смугу. У п'ятницю чекає спонтанна, приємна несподіванка, а вихідні пройдуть спокійно і без надриву — саме те, що потрібно для відновлення сил після строкатого тижня.

Телець

Понеділок може здатися дещо дивним — звичні речі виглядатимуть трохи інакше, ніж завжди. Не варто шукати в цьому глибокий сенс. У вівторок-середу з'явиться відчуття, що ви відірвані від реальності: попросіть близьку людину «повернути на землю». Четвер і п'ятниця принесуть невластиву квапливість — дихайте глибше і не приймайте рішень на бігу. Натомість вихідні порадують стабільністю, яка навіть перевершить звичну норму.

Близнюки

Тиждень підштовхує відмовитися від категоричності й стати гнучкішими. На початку тижня чужа думка сильно на вас вплине, і середину тижня ви проведете, обмірковуючи серйозні зміни в житті. У четвер-п'ятницю з'явиться бажання зібрати якнайбільше порад від оточення — головне, не виснажити цим друзів. До вихідних прийде більша зосередженість, хоча повної ясності доведеться ще трохи почекати.

Рак

Понеділок краще прожити розумом, а не емоціями — раціональний підхід зараз працює на вас краще, ніж почуття. У вівторок-середу з'явиться більше вільного часу для прогулянок і роздумів: не бійтеся просто пройтися парком чи проїхатися містом. Четвер і п'ятниця повернуть до практичних турбот — тут важливо не реагувати надто емоційно. Вихідні обіцяють бути людними: можлива вечірка чи зустріч великою компанією, а якщо її ще не заплановано — варто організувати самому.

Лев

У понеділок варто відкласти гордість в сторону — зараз вона лише заважає. Вівторок і середа дадуть багато нагод слухати інших і себе, і не потрібно вдавати, що маєте відповіді на все. Четвер порадує новими знаннями, а в п'ятницю чиясь аргументована позиція змусить переглянути власну думку. Вихідні нагадають важливу річ: не все у житті чорно-біле, і це добре засвоїти саме зараз.

Діва

Понеділок принесе відчуття, що мета та ж, але шлях до неї змінився — і це радше надихає, ніж бентежить. Оточення може діяти не так організовано, як ви звикли, але це не означає, що вони рухаються в іншому напрямку — краще шукати спільне, а не критикувати чужі методи. У четвер-п'ятницю ресурсів буде обмаль, тож щедрий порив поділитися останнім варто притримати. Вихідні виявляться цікавими завдяки глибоким розмовам і відчуттю взаєморозуміння з близькими.

Терези

Початок тижня відкриває простір для чесних розмов у стосунках — саме час озвучити те, що довго відкладали. Щирість зараз додає сил і зміцнює довіру у парі. У другій половині тижня увага зміститься на репутацію та кар'єру: якщо здається, що професійні справи трохи збилися з курсу, настав момент заявити керівництву про свої амбіції. Саме такий фокус на роботі здатен принести відчутні й приємні зміни у найближчому майбутньому.

Скорпіон

Домашня напруга, що накопичувалась останнім часом, у понеділок може вирватися назовні емоційним спалахом — але це навіть на краще: питання нарешті опиняться на поверхні, а не заховані «по шухлядах». Вівторок і середа заповнять справи поза домом настільки щільно, що про побутові питання вдасться на час забути. У четвер-п'ятницю найбільше задоволення принесе допомога іншим людям. У суботу увага звужується до однієї конкретної людини, а неділю варто повністю присвятити саме цим стосункам.

Стрілець

У понеділок ніщо не тішить так, як жвавий обмін ідеями — і байдуже, з ким саме ви говорите: кожна розмова відкриває щось нове. У середині тижня чиїсь спогади про минуле можуть навіяти власні ностальгійні думки, але романтичні події четверга і п'ятниці міцно повернуть вас у теперішнє. Вихідні пройдуть у приємному спілкуванні та смачній їжі — не соромтеся насолоджуватися застіллям, лише без переїдання.

Козеріг

Понеділок навряд чи піде за планом, хоч скільки б зусиль ви вклали — іноді розумніше просто відпустити контроль і зайняти пасивнішу позицію. У вівторок-середу задоволення принесе творчість: музика, малювання, вірші. Ближче до кінця тижня турботи й тривоги переважатимуть над розвагами, зате субота й неділя стануть по-справжньому чудовими днями — можливо, саме тоді хтось розсмішить вас до кольок у животі.

Водолій

На початку тижня варто відкрито поговорити з важливою людиною про свої почуття — слова зараз мають особливу силу і здатні зміцнити стосунки, які для вас найцінніші. У другій половині тижня розмови стануть глибшими й трансформаційними: це вдалий момент, щоб проговорити бажання, показати теплі почуття та обговорити спільні фінансові питання з партнером чи близьким колегою.

Риби

У понеділок думки плутатимуться, тож краще зосередитися на одній справі й довести саме її до кінця. Вівторок і середа сприятимуть експериментам, особистим відкриттям і своєрідному переродженню. У четвер-п'ятницю знахідки початку тижня раптово захочеться переглянути — це нормальний етап осмислення, а не привід для тривоги. На вихідних варто просто заземлитися: увімкнути музику й дозволити собі трохи розслабитися.