Прогноз на неделю с 7 по 13 сентября опубликовало издание Horoscope.com. По словам астрологов, энергетика недели будет волнообразной: старт и финал сильные и результативные, а середина потребует терпения и спокойствия. Кому-то придётся подстраиваться под чужие решения, а кому-то — наоборот, брать ситуацию в свои руки. Рассказываем, что ждёт каждый знак.

Овен

В начале недели Овнам придёт поддержка со стороны — друг или коллега подставит плечо именно тогда, когда это нужно. Во вторник и среду удача немного отступит, поэтому лучше не форсировать события и не поддаваться раздражению: не всё должно идти по плану. Четверг снова вернёт благоприятную полосу. В пятницу ждёт спонтанный, приятный сюрприз, а выходные пройдут спокойно и без надрыва — именно то, что нужно для восстановления сил после пёстрой недели.

Телец

Понедельник может показаться немного странным — привычные вещи будут выглядеть чуть иначе, чем обычно. Не стоит искать в этом глубокий смысл. Во вторник-среду появится ощущение отрыва от реальности: попросите близкого человека «вернуть на землю». Четверг и пятница принесут несвойственную поспешность — дышите глубже и не принимайте решений на бегу. Зато выходные порадуют стабильностью, которая даже превзойдёт привычную норму.

Близнецы

Неделя подталкивает отказаться от категоричности и стать гибче. В начале недели чужое мнение сильно повлияет на вас, и середину недели вы проведёте, обдумывая серьёзные перемены в жизни. В четверг-пятницу появится желание собрать как можно больше советов от окружения — главное, не изнурить этим друзей. К выходным придёт большая сосредоточенность, хотя полной ясности придётся ещё немного подождать.

Рак

Понедельник лучше прожить умом, а не эмоциями — рациональный подход сейчас работает на вас лучше, чем чувства. Во вторник-среду появится больше свободного времени для прогулок и размышлений: не бойтесь просто пройтись по парку или прокатиться по городу. Четверг и пятница вернут к практическим заботам — здесь важно не реагировать слишком эмоционально. Выходные обещают быть многолюдными: возможна вечеринка или встреча большой компанией, а если её ещё не запланировано — стоит организовать самому.

Лев

В понедельник стоит отложить гордость в сторону — сейчас она лишь мешает. Вторник и среда дадут много возможностей слушать других и себя, и не нужно делать вид, что у вас есть ответы на всё. Четверг порадует новыми знаниями, а в пятницу чья-то аргументированная позиция заставит пересмотреть собственное мнение. Выходные напомнят важную вещь: не всё в жизни чёрно-белое, и это хорошо усвоить именно сейчас.

Дева

Понедельник принесёт ощущение, что цель та же, но путь к ней изменился — и это скорее вдохновляет, чем смущает. Окружение может действовать не так организованно, как вы привыкли, но это не значит, что они двигаются в другом направлении — лучше искать общее, а не критиковать чужие методы. В четверг-пятницу ресурсов будет маловато, поэтому щедрый порыв поделиться последним стоит придержать. Выходные окажутся интересными благодаря глубоким разговорам и ощущению взаимопонимания с близкими.

Весы

Начало недели открывает пространство для честных разговоров в отношениях — самое время озвучить то, что долго откладывали. Искренность сейчас придаёт сил и укрепляет доверие в паре. Во второй половине недели внимание сместится на репутацию и карьеру: если кажется, что профессиональные дела немного сбились с курса, настал момент заявить руководству о своих амбициях. Именно такой фокус на работе способен принести ощутимые и приятные перемены в ближайшем будущем.

Скорпион

Домашнее напряжение, накопившееся за последнее время, в понедельник может вырваться наружу эмоциональной вспышкой — но это даже к лучшему: вопросы наконец окажутся на поверхности, а не спрятаны «по ящикам». Вторник и среда заполнят дела вне дома настолько плотно, что о бытовых вопросах удастся на время забыть. В четверг-пятницу больше всего удовольствия принесёт помощь другим людям. В субботу внимание сужается до одного конкретного человека, а воскресенье стоит полностью посвятить именно этим отношениям.

Стрелец

В понедельник ничто не радует так, как живой обмен идеями — и неважно, с кем именно вы говорите: каждый разговор открывает что-то новое. В середине недели чьи-то воспоминания о прошлом могут навеять собственные ностальгические мысли, но романтические события четверга и пятницы крепко вернут вас в настоящее. Выходные пройдут в приятном общении и вкусной еде — не стесняйтесь наслаждаться застольем, только без переедания.

Козерог

Понедельник вряд ли пойдёт по плану, сколько бы усилий вы ни вложили — иногда разумнее просто отпустить контроль и занять более пассивную позицию. Во вторник-среду удовольствие принесёт творчество: музыка, рисование, стихи. К концу недели заботы и тревоги будут преобладать над развлечениями, зато субота и воскресенье станут по-настоящему чудесными днями — возможно, именно тогда кто-то рассмешит вас до колик в животе.

Водолей

В начале недели стоит открыто поговорить с важным человеком о своих чувствах — слова сейчас имеют особую силу и способны укрепить отношения, которые для вас наиболее ценны. Во второй половине недели разговоры станут глубже и трансформационнее: это удачный момент, чтобы проговорить желания, показать тёплые чувства и обсудить общие финансовые вопросы с партнёром или близким коллегой.

Рыбы

В понедельник мысли будут путаться, поэтому лучше сосредоточиться на одном деле и довести именно его до конца. Вторник и среда будут благоприятны для экспериментов, личных открытий и своеобразного перерождения. В четверг-пятницу находки начала недели внезапно захочется пересмотреть — это нормальный этап осмысления, а не повод для тревоги. На выходных стоит просто заземлиться: включить музыку и позволить себе немного расслабиться.