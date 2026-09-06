Кабачки в духовці з часником і лимоном — це простий рецепт, який поєднує м'якість і легку хрусткість, а запікання цілими шматками дозволяє зберегти весь натуральний смак овоча.

Рецепт запечених баклажанів з сирною скоринкою ми вже публікували — а кабачки в духовці готуються ще простіше, без соусів і додаткових шарів начинки.

Кабачки в духовці — одна з тих страв, які здаються надто простими, щоб бути смачними, але саме в цьому їхня перевага. Головна проблема багатьох рецептів із кабачками — овоч втрачає смак під час обробки: його або переварюють, або забивають зайвими спеціями. Цей рецепт кабачків вирішує обидві проблеми одразу: завдяки запіканню цілими половинками з надрізами кабачки залишаються соковитими всередині, а часник і лимонний сік розкривають їхній природний смак, не перебиваючи його.

Інгредієнти для кабачків в духовці

3 середні кабачки (кінчики відрізати, розрізати навпіл уздовж)

2 зубчики часнику, тонко нарізані

3 столові ложки оливкової олії

трохи свіжого лимонного соку

сіль та перець за смаком

Як приготувати кабачки в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 200°C.

Розріжте кожен кабачок навпіл уздовж, а потім зробіть на м'якій частині неглибокі надрізи у формі сітки — це допоможе кабачкам краще пропектися і вбрати аромати.

Викладіть половинки кабачків розрізом догори на протвінь, застелений фольгою. Легко присоліть, приперчіть і рівномірно розкладіть по поверхні тонко нарізаний часник.

Полийте кожну половинку кабачка оливковою олією та трохи скропіть лимонним соком.

Запікайте кабачки в духовці 30-40 хвилин, доки вони не стануть м'якими. Час залежить від духовки: у деяких моделях достатньо 30 хвилин, у стандартній духовці зазвичай потрібно ближче до 40 хвилин.

Подавайте кабачки цілими половинками, щоб кожен міг розрізати свою порцію самостійно, — так страва виглядає ефектніше і зберігає більше соку до подачі. Такі кабачки в духовці добре поєднуються як із м'ясними стравами, так і самостійно як легка вечеря, а лишки можна зберігати в холодильнику один-два дні та розігрівати перед подачею.

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