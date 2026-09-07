Фарширований перець без м'яса — це рецепт, який доводить: овочева страва може бути ситною і соковитою навіть без м'ясної начинки. Перець начиняють рисом, кабачком і морквою, а зверху запікають під рум'яною сирною скоринкою.

Швидкий рецепт вафель від Politeka вже знайшов своїх читачів — а тепер пропонуємо фарширований перець без м'яса, який запікається в духовці і виходить соковитим навіть без м'ясної начинки.

Цей фарширований перець без м'яса готується з простих продуктів: рис, кабачок, морква, цибуля, помідори та твердий сир. Страва легша за класичну, але завдяки овочевій начинці й сирній скоринці не поступається їй за смаком.

Інгредієнти

6–8 болгарських перців;

150 г рису;

1 кабачок;

1 морква;

1 цибулина;

2 помідори;

100 г твердого сиру;

2 ст. л. олії;

сіль, перець і зелень за смаком.

Покроковий рецепт

Рис відваріть до напівготовності — так він «дійде» всередині перцю під час запікання. Цибулю, моркву та кабачок наріжте невеликими кубиками й обсмажте на олії до м'якості. Додайте нарізані помідори та тушкуйте ще кілька хвилин.

Змішайте овочі з рисом, додайте сіль, перець і зелень. Перці очистьте від насіння, наповніть начинкою, але не трамбуйте занадто щільно — рис під час запікання трохи збільшиться в об'ємі.

Викладіть перці у форму, на дно налийте трохи води, накрийте фольгою. Запікайте 30–35 хвилин у розігрітій до 190 °C духовці. Потім зніміть фольгу, посипте перці тертим сиром і поверніть у духовку ще на 10 хвилин.

Секрети соковитої страви

Щоб начинка не була сухою, не збільшуйте кількість рису — овочі та помідори дають достатньо вологи. Твердий сир краще брати той, що добре плавиться: він створить рум'яну скоринку за останні 10 хвилин запікання.

Такий фарширований перець без м'яса можна подавати як самостійну страву або зі сметаною та свіжою зеленню. Рецепт розрахований на 6–8 перців — цього вистачить на ситний обід для всієї родини.

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