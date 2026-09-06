Міноборони роз'яснило правила переходу на нові мотиваційні контракти: для кого передбачені строки 10 та 24 місяці і яку відстрочку від повторного призову дають після завершення служби.

Контракт для мобілізованих військових тепер має альтернативу — Міноборони роз'яснило правила переходу на нові мотиваційні контракти з чітко визначеним строком служби та відстрочкою від повторного призову після завершення. Зміни запровадили ще з червня, однак чимало військовослужбовців досі не знають, кому доступний перехід і які строки передбачені.

Перейти на новий формат можуть не всі, а лише ті, у кого ще триває дія нинішнього контракту. При цьому рішення про перехід — виключно добровільне: військовослужбовець сам вирішує, чи укладати новий мотиваційний контракт.

Хто може перейти на новий контракт

Мотиваційний контракт доступний військовослужбовцям, які вже проходять службу та мають чинний контракт, строк якого ще не завершився. Зокрема, йдеться про тих, хто:

служить за контрактом воєнного часу, укладеним до завершення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

служить за строковим контрактом, який на момент переходу ще діє.

Три види контрактів: строк 10 або 24 місяці

Після ухвалення рішення військовий обирає один із трьох типів контракту залежно від посади та військової частини.

Піхотно-штурмовий контракт — на 10 місяців. Призначений для військових, які служать у бойових частинах, при цьому посада може бути як бойовою, так і небойовою.

— на 10 місяців. Призначений для військових, які служать у бойових частинах, при цьому посада може бути як бойовою, так і небойовою. Бойовий контракт — на 24 місяці.

— на 24 місяці. Базовий контракт — також на 24 місяці.

Бойовий і базовий варіанти передбачені для тих, хто займає небойові посади або служить у частинах, що не належать до переліку бойових. Отже, строк нового контракту залежить насамперед від характеру служби та типу підрозділу.

Попередня служба не скорочує новий строк

Важлива особливість: час, який військовослужбовець уже прослужив до укладення мотиваційного контракту, не зараховується до його строку. Новий термін відраховується заново — з дня підписання нового контракту. Тобто якщо військовий до переходу вже служив тривалий час, цей період не скорочує встановлені 10 або 24 місяці.

Окреме правило стосується звань: якщо під час дії нового контракту військовослужбовцю присвоюють первинне офіцерське або сержантське звання, новий контракт повторно не укладається — чинний продовжує діяти до завершення строку.

Чи можна звільнитися після укладення

Підписання мотиваційного контракту не позбавляє права на звільнення у передбачених законодавством випадках. Зокрема, військовий зберігає право на звільнення, якщо буде ухвалено рішення про демобілізацію або якщо Президент України видасть указ про звільнення відповідної категорії. Тобто контракт на конкретний строк не означає обов'язку служити до останнього дня за будь-яких обставин.

Відстрочка після завершення: скільки триває

Після закінчення строку дії контракту військовослужбовець отримує відстрочку від повторного призову. Вона складається з двох частин: базова — шість місяців, а додатковий період залежить від типу укладеного контракту та тривалості попередньої служби. Отже, загалом відстрочка становить щонайменше пів року.

Водночас період самовільного залишення частини (СЗЧ) не зараховується до строку служби за мотиваційним контрактом.

Як укласти мотиваційний контракт

Для переходу на новий контракт військовослужбовцю потрібно подати рапорт — у паперовій формі або через електронний застосунок «Армія+». Якщо військовий не має необхідної підготовки, бойового досвіду або переходить на іншу військову спеціальність, для нього передбачено проходження підготовки та адаптації.

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