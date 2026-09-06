Минобороны разъяснило правила перехода на новые мотивационные контракты: для кого предусмотрены сроки 10 и 24 месяца и какую отсрочку от повторного призыва дают после завершения службы.

Контракт для мобилизованных военных теперь имеет альтернативу — Минобороны разъяснило правила перехода на новые мотивационные контракты с четко определенным сроком службы и отсрочкой от повторного призыва после завершения. Изменения ввели еще с июня, однако многие военнослужащие до сих пор не знают, кому доступен переход и какие сроки предусмотрены.

Перейти на новый формат могут не все, а лишь те, у кого еще продолжается действие нынешнего контракта. При этом решение о переходе — исключительно добровольное: военнослужащий сам решает, заключать ли новый мотивационный контракт.

Кто может перейти на новый контракт

Мотивационный контракт доступен военнослужащим, которые уже проходят службу и имеют действующий контракт, срок которого еще не истек. В частности, речь идет о тех, кто:

служит по контракту военного времени, заключенному до завершения особого периода или до объявления демобилизации;

служит по срочному контракту, который на момент перехода еще действует.

Три вида контрактов: срок 10 или 24 месяца

После принятия решения военный выбирает один из трех типов контракта в зависимости от должности и воинской части.

Пехотно-штурмовой контракт — на 10 месяцев. Предназначен для военных, которые служат в боевых частях, при этом должность может быть как боевой, так и небоевой.

— на 10 месяцев. Предназначен для военных, которые служат в боевых частях, при этом должность может быть как боевой, так и небоевой. Боевой контракт — на 24 месяца.

— на 24 месяца. Базовый контракт — также на 24 месяца.

Боевой и базовый варианты предусмотрены для тех, кто занимает небоевые должности или служит в частях, не входящих в перечень боевых. Таким образом, срок нового контракта зависит прежде всего от характера службы и типа подразделения.

Предыдущая служба не сокращает новый срок

Важная особенность: время, которое военнослужащий уже прослужил до заключения мотивационного контракта, не засчитывается в его срок. Новый срок отсчитывается заново — со дня подписания нового контракта. То есть если военный до перехода уже служил длительное время, этот период не сокращает установленные 10 или 24 месяца.

Отдельное правило касается званий: если во время действия нового контракта военнослужащему присваивают первичное офицерское или сержантское звание, новый контракт повторно не заключается — действующий продолжает действовать до завершения срока.

Можно ли уволиться после заключения

Подписание мотивационного контракта не лишает права на увольнение в предусмотренных законодательством случаях. В частности, военный сохраняет право на увольнение, если будет принято решение о демобилизации или если Президент Украины издаст указ об увольнении соответствующей категории. То есть контракт на конкретный срок не означает обязанности служить до последнего дня при любых обстоятельствах.

Отсрочка после завершения: сколько длится

После окончания срока действия контракта военнослужащий получает отсрочку от повторного призыва. Она состоит из двух частей: базовая — шесть месяцев, а дополнительный период зависит от типа заключенного контракта и продолжительности предыдущей службы. Таким образом, в целом отсрочка составляет минимум полгода.

В то же время период самовольного оставления части (СЗЧ) не засчитывается в срок службы по мотивационному контракту.

Как заключить мотивационный контракт

Для перехода на новый контракт военнослужащему нужно подать рапорт — в бумажной форме или через электронное приложение «Армія+». Если военный не имеет необходимой подготовки, боевого опыта или переходит на другую воинскую специальность, для него предусмотрено прохождение подготовки и адаптации.

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